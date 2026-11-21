美股市場近日可用「屋漏兼逢連夜雨」來形容。先有民主黨在本月初成功重奪國會參眾兩院的控制權，隨即引發股票市場（尤以納指）連場波動，AI、相關晶片及科技股頓成引發市場震盪的核心。滿以為當消息逐步淡化後，一向強勢的美股能夠重新出發，誰不知一波未平，一波又起——被尊稱為「半導體教父」、全球無人不識的英偉達（NVIDIA）始創人黃仁勳，就其出軌事件繼續發酵，除已辭去英偉達執行長與董事職務外，本周更傳出有機會面臨美國司法部、FBI及SEC調查，主要調查事件是否涉及洩露國家機密；受此消息拖累，英偉達股價由上月高位近222美元急挫至150美元（至周四收市）邊緣，高低位跌幅超過三成，貴為新貴股王卻錄得如此跌幅，實屬近年罕見；加上美國宣布阻止美國晶片透過第三國和海外數據中心等途徑間接轉移至中國，再度震散積弱多時的AI及晶片相關股（如Intel英特爾及美光等），令其股價再次受挫。



不料美股各項指數能夠擺脫傳統十月厄運，卻避不過十一月份的連場風波，在種種不利因素相繼湧現下，截至18日道指失守51,000點大關，累積下跌1,010.89點（約1.95%）；納斯達克綜合指數內的股份慘遭連番洗倉後，除25,000點不保外，本周更一度跌至24,300點邊緣，11月累計下跌1,108.62點，跌幅達4.36%，市況慘淡。展望後市，民主黨重掌國會後的政策走向，以及黃仁勳事件的後遺症等不明朗因素，均會左右美股走勢；再者，美股本月雖已作調整，但年內仍累積一定升幅，預期大上大落的情況可能經常出現，投資者必須密切注視。

黃仁勳出軌事件拖累英偉達（NVIDIA）股價急挫。（Reuters）

上月已見搖擺不定的亞洲市場，在面對美股深度調整下亦同受猛烈衝擊：台灣加權指數曾逼近40,000點邊緣；日股一度重上59,000點後再度失守；韓國KOSPI指數亦跌穿5,000點關口；內地股市本周同樣未見起色，10月「三頭馬車」經濟數據全遜預期，拖累A股受壓；儘管上證綜合指數連跌五日後，18日稍作反彈，但後市去向仍未明朗。反觀一向緊貼內地股市走勢的港股，本周初（16日）在亞洲區股市一片愁雲慘霧下曾逆境跑出，一度高見23,894點並收復20天線（約23,663點），可惜成交始終未見配合，維持不足2,000億元；及後承接外圍弱勢及美股持續下挫，即使港股成分股中AI及晶片股佔比偏低，仍難免受牽連。昨日（18日）在重磅股尤其是科網股拖累下，20天線得而復失，更曾低見23,208點，最終僅以23,294點收市；在欠缺自身利好催化劑及資金流入乏力下，外圍市況的好壞足以左右港股的興衰。

筆者認為，在美股前景依然不明朗下，相信外圍調整階段仍未完結；美股及亞洲股市近日雖顯著回調，但資金並未如以往般流入港股避險，令港股短線仍寸步難行，現階段先視22,947點為主要支持位；上望重越並企穩20天線（約23,663點）；後市去向未明，恐防繼續沉底，希望跌至22,300點能夠喘定，要挑選值博率高或具上升潛力的個股難度甚高，但若投資者認為今年持續低迷的港股在年尾仍有反彈空間，不妨留意緊貼恒指走勢、集所有藍籌於一身的盈富基金（02800）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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