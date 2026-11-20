【新鴻基地產/0016/葉劉淑儀/新地】新鴻基地產（0016）今（20日）宣布，委任現任行政會議召集人及非官守議員、新民黨及匯賢智庫主席葉劉淑儀，為公司獨立非執行董事，根據公告，葉劉淑儀每年可獲30萬元董事袍金。



葉劉：就地緣政治及國際關係提供意見

葉劉淑儀回覆《香港01》表示：「我從來未擔任企業非執董，這次是應SHK（新鴻基）的邀請，就地緣政治及國際關係提供意見。行會有嚴謹的利益申報機制，所有成員擔任商界職位已公開，如有利益衝突便不獲發文件及避席會議。行會素來都有成員擔任商界職位，包括獨董。」

現任行政會議召集人及非官守議員、新民黨及匯賢智庫主席葉劉淑儀（梁鵬威攝）

去年受訪稱「沒時間也沒能力」當獨董

葉劉淑儀在2025年曾接受傳媒訪問時坦言，過去近半個世紀以來從未涉足商界，並表示：「我一輩子幹的活就只是政府事務，還有就是議會事務，用英語來講就是government and politics。沒有從商，也沒有當什麼獨董，因為沒時間也沒能力。」

葉劉淑儀曾表示「沒有從商，也沒有當什麼獨董，因為沒時間也沒能力。」（梁鵬威攝）

並無持有新地股份

根據新地公告，葉劉淑儀在過去三年內並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，與新地任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。同時，按《證券及期貨條例》第XV部所指，她目前並無持有新地任何股份權益。隨著葉劉淑儀加入，新地董事局的獨立非執行董事人數增至8人。

葉劉淑儀現年76歲，畢業於香港大學，擁有格拉斯哥大學文學碩士學位，以及史丹福大學的管理碩士學位及東亞研究文學碩士學位。她於1975年9月加入香港公務員政務職系，曾於1998年7月至2003年7月擔任保安局局長。