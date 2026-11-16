辦公室裝修似「砌Lego」？新地啟勝採預製組件技術　成本慳三分一

【環球匯IGC/新地/啟勝/寫字樓/裝修】香港寫字樓裝修一向給人耗時、重成本的印象，且施工期間往往沙塵滾滾。不過，新地（0016）旗下的啟勝管理服務有限公司意欲改寫這種傳統模式。該公司以環球匯（IGC）內面積逾6,000平方呎的啟勝辦公室為例，展示如何將建築資訊模擬（BIM）及可供製造及裝配的設計（DfMA）技術應用於辦公室裝修，成功將裝修工期壓縮至四分之一，並成功節省三分之一的裝修成本！



三個月變三星期 6000呎辦公室極速交貨

以啟勝位於IGC的新辦公室為例，傳統上，這個6,000多呎的辦公室裝修需時約三個月。但啟勝管理服務有限公司副董事總經理朱啟明直言，事實上，該辦公室的裝修由最終拍板到交貨，整個過程只需約三個星期！

啟勝管理服務有限公司副董事總經理朱啟明透露，集團位於IGC的新辦公室，其裝修只需約三個星期。（李煥好攝）

預製組件技術 裝修成本可慳三分之一

而背後的「秘密武器」正是BIM與DfMA技術的結合。朱啟明介紹，BIM技術為辦公室預先建立極度精準的「數碼分身模型」（Digital Twin），將空間規劃、機電系統及裝修細節的尺寸數據化。當室內設計一落實，數據便會同步發送至大灣區的工廠，進行預製牆身、機電模組、傢具系統及其他組件。

每呎工程成本由600元降至420元

組件運到香港現場後，只需一星期至十日便可完成安裝。這種模式令該啟勝辦公室的整體工程成本由傳統約每平方呎600元，大幅下降約三分之一至約420元。

安裝過程有如「砌Lego」 減低粉塵及噪音

而DfMA技術則將傳統在工地現場進行的大部分工序，提前於工廠預製，再送到現場組裝。朱啟明特別提到，其安裝過程就好似「砌Lego」一樣。以牆身為例，飾面板背後貼有橡膠磁石，現場只需配合簡單磁吸接駁方式定位，毋須如傳統般拉線、鋸木、打釘或塗膠。

這不僅令現場幾乎沒有粉塵、噪音和有機揮發物，將對鄰近租戶的滋擾降至最低，而且不會犧牲室內實用面積，與傳統裝修無異。有趣的是，飾面板花紋如金屬、木、石、皮等質感，均屬印製而成，租戶日後可通過更換表面飾面以改變風格。

設計與實物吻合度達九成五

另外，為應付運輸損耗或人為意外，每塊板和接駁位置在BIM階段已預留公差，並會額外預備一兩件標準板，避免因損壞而要重新訂貨，延誤進度。設計更採用「所見即所得」概念，虛擬設計與最終實物吻合度高達九成五，大大減少租戶的期望落差。

牆身飾面板可拆卸更換，而每塊板和接駁位置已預留公差。（李煥好攝）

建築廢料減約80% 碳排放減少約40%

朱啟明又指，IGC本身在設計上已融入了大量綠色理念，而上述的裝修模式則進一步符合「循環經濟」原則。由於組件在工廠精準裁切，建築廢料較傳統大減約80%，隱含碳排放亦減少約40%。這些模組由環保物料製成，可回收率達95%。

值得一提的是，當租戶日後需翻新或搬遷時，約80%的模組可拆卸、遷移及重組。集團希望租戶於進行辦公室翻新時，可儘量做到組件重用，將辦公室由傳統的「一次性裝修」概念，轉變成為可以持續重組及循環使用。

朱啟明強調，「綠色辦公室」不應停留於節能營運層面，而是應該考慮，由設計、建造、營運，以至未來翻新整個生命週期。現時，該啟勝辦公室正申請「綠建環評室內建築（BEAM Plus Interiors）」認證，並以最高殊榮的鉑金級為目標。

未來推廣至其他新建商業項目

這套「香港設計、大灣區製造、香港裝配」的環保裝修技術並不僅限於IGC。朱啟明透露，該技術目前在觀塘的創紀之城（Millennium City）及西九文化區藝術廣場大樓（AST）項目已有應用，而環球貿易廣場（ICC）等較早項目亦逐漸推廣，甚至內地的部分辦公室項目都已應用這項技術，未來會推廣至其他新建商業項目。

朱啟明透露，該技術未來會推廣至其他新建商業項目。（李煥好攝）

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