滙豐發表全新的環球報告《現代財富報告》，根據益普索的調查結果，95%的香港投資者正重新思考財富傳承方式，在自身未來需要與希望留予他人的財富之間取得平衡。未來醫療需求（37%）、生活方式（33%）及體驗（33%），正成為他們的首要理財考慮。



滙豐保險調查發現，香港富裕投資者退休儲蓄目標逾928萬元，按年增7%。（資料圖片）

香港投資者平均僅達成其儲蓄目標的45%

該調查訪問了10個市場共9993位富裕及高淨值投資者，並顯示香港富裕投資者退休儲蓄目標逾928萬元 按年增7%。然而，香港投資者平均僅達成其儲蓄目標的45%，而隨著人生步入不同階段，需要兼顧的財務需求日益增多，要填補這項缺口亦愈見困難。同時，香港投資者對退休的想法亦正轉變，77%預期會逐步或以彈性方式退休，而非直接停止工作。

調查發現，76%的香港受訪者正為未來的變化作準備。平均而言，他們同時兼顧三個人生階段的需求，包括重塑個人生活或事業(57%)，例如轉換職業或追求新興趣，退休規劃(39%)，以及大額消費與人生轉變(32%)，例如搬遷或結婚。人生要務反映不少客戶在養育子女、照顧父母,同時為自己退休作準備時所面對的財務壓力，即「夾心世代」。

同時兼顧三個人生階段的需求

隨著人生目標與責任不斷轉變，客戶越來越需要其財務規劃能切合人生的變化。86%的受訪者希望財富方案可兼顧多方面需要，73%則希望在人生走向不同方向時獲得專業支援。若要更有信心地作出財務規劃，受訪者尤其重視靈活的理財策略(34%)，以及無須犧牲⻑線增⻑潛力亦能靈活調用資金的安排(34%)。

另外，滙豐保險今日宣佈推出滙瑆保險計劃，是一款支援跨世代家庭的長期儲蓄方案。該計劃專為「夾心世代」而設，兼顧家庭支援與長遠儲蓄潛力。滙豐保險香港首席產品業務總監歐睿暉表示，隨著人們愈趨⻑壽及家庭責任不斷轉變,財富規劃越來越需要超越個人需要,轉而關注多代人的需要。滙瑆協助客戶為自身退休建立基礎,同時透過增值服務,讓他們靈活支援年邁父母及年輕一代。

歐睿暉續稱，從退休、照顧⻑者,至教育及協助年輕一代實現財務獨立,家庭往往需要同時兼顧多項要務。採取跨世代理財規劃方式,有助客戶一次過考慮各種需要,隨著自身情況而靈活調整,而非將每個人生階段分開處理。