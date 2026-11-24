【黃仁勳 / 英偉達 / Nvidia / 輝達 】英偉達(Nvidia)創始人黃仁勳辭職後，火速回歸！早前，黃仁勳身陷婚外情、國安事件，曾於11月12日辭任英偉達CEO。公司董事會則委任財務總監克雷斯（Colette Kress）為臨時CEO，並啟動新CEO遴選程序。



不過，正當大眾都認為英偉達進入「後黃仁勳」時代時，英偉達董事會於周一（23日）美股開市前夕宣佈，黃仁勳將回歸公司，再次擔任CEO一職，並即時生效，意味他辭職11天後便火速回歸。消息出爐後，英偉達（NVDA.US）股價立即爆升，收報165.05美元，升31.48%，盤中一度高見171.5美元；公司市值由原來3萬億美元，單日大升近萬億元至3.97萬億美元，創史上最大單日市值增幅。



英偉達︰復職不會構成任何國家安全風險

英偉達新聞稿今日宣布，黃仁勳立即恢復擔任總裁兼執行長及董事會成員。在與黃仁勳先生進行一系列討論和會晤後，董事會一致投票通過了恢復其職位的決定。「董事會對黃仁勳先生的坦誠和領導英偉達的能力感到滿意。在做出決定的過程中，董事會聽取了美國政府高層的意見，並基於這些意見，確信黃仁勳先生的復職不會構成任何國家安全風險。」

董事會主席哈維·瓊斯表示︰「董事會認為黃仁勳是領導英偉達的合適人選，他的復職符合我們股東、員工、合作夥伴和客戶的最佳利益。」

黃仁勳則稱︰「我很榮幸能夠重返英偉達，並在新一輪工業革命的開端領導這家全球最具影響力的科技公司之一，」他續表示。 「我懷著無比謙卑和堅定的決心承擔起這份責任。我要感謝英偉達董事會在此過程中給予我的信任和審慎考慮。」

另外，英偉達輝達早前任命的臨時CEO克雷斯(Colette Kress)，將繼續擔任財務總監(CFO)。

貝森特（Scott Bessent）早前已鬆口，稱黃仁勳已是外部人士，未有排除他回歸英偉達。（Reuters）

貝森特早前鬆口 稱黃仁勳已是外部人士

黃仁勳火速回歸，不無徵兆。貝森特22日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》專訪時，主持人提醒，特朗普稍早明確表示希望黃仁勳重返英偉達。貝森特回應：「黃仁勳現在已經是外部人士了。」他強調，早前自己確實要求英偉達董事會從外部尋找人選，而黃仁勳目前已不在公司內部。

貝森特表示，政府必須查明英偉達內部究竟是哪個層級的人員知情，包括基層、中階管理層，還是最高層主管，並相信英偉達的調查委員會已迅速展開調查，將提出完整且有力的答案。

面對主持人進一步詢問，是否認為黃仁勳回任是個好主意時，貝森特並未正面表態，只說：「我認為我們必須找出責任究竟落在哪裡。」他強調，政府須要追查公司內部究竟有哪些人應該為不符合法規的行為負責。

2026年11月12日，美國加州聖克拉拉市，英偉達（Nvidia）總部外的一塊標誌旁擺放着鮮花。（Reuters）

特朗普公開力撐 恐美錯失「天才」

此外，特朗普長期以來都在不同場合力撐黃仁勳。他週一（23日）在旗下社交平台Truth Social發文，希望英偉達董事會重新聘用黃仁勳，並形容此舉對公司及美國都是最好的安排。

據悉，特朗普此前已多次表態支持黃仁勳回歸。他早前接受傳媒訪問時，稱黃仁勳曾作出一些「錯誤決定」，但仍是才華出眾的人，希望對方作出「重大道歉」後，獲得重返公司的機會。特朗普又曾表示，美國永遠不會有太多天才，必須保護黃仁勳這類頂尖科技人才。

黃仁勳季績前曾表態願回歸 惟遭董事會否決

在英偉達於美股周三盤後公布第三季業績之際，黃仁勳曾打破沉默，發表卸任後的首次公開聲明，表示願意重返英偉達擔任CEO，他稱深受外界給予他的支持所觸動。

不過，在隨後的業績電話會上，該公司否認了黃仁勳回歸的揣測。董事會主席說，當初董事會「一致接受了他的辭呈，也不打算讓Jensen重新擔任CEO」。