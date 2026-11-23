宏利調查發現，強積金成員中，有50%的30至54歲成員，願意承受較高風險投資組合，比例高於25歲以下的34%至37%。而更有高達55%的年滿50歲的成員，持有較高風險的投資組合，48.8%成員在65歲後仍持續投資強積金資產。



宏利調查發現，有高達55%的年滿50歲的成員，持有較高風險的投資組合。（資料圖片）

48.8%成員在65歲後仍持續投資強積金

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，數字或反映成員越來越長壽，並延遲退休年齡。宏利會提醒成員隨着退休臨近，需檢視其投資組合，並重新評估風險水平、投資年期及資產配置讓退休儲備持纘支持長盞生活。同時，也會協助成員了解自己的退休準備是否充足，說明長壽風險及可持緻退休收入選項。

近期投資市場波動，市場關注人工智能(AI)投資泡沫問題，及美國聯儲局加息等風險，何精怡表示，有觀察到成員資金較多流入亞太股市及日本股市基金，另外也有較具防守性的康健護理基金。

宏利指出，有觀察到成員資金較多流入亞太股市及日本股市基金。（Reuters）

資金較多流入亞太股市、日股及康健護理基金

調查並顯示，55% 成員持有2至5隻基金，逾九成錄得正投資回報。宏利有根據成員投資組合提供個人化教育資訊，加深對分散投資、通脹及投資組合風險水平。

何精怡指出，隨着成員在退休規劃上享有更大自主權，具備是夠的知識和信心亦愈見重要。首階段強積金「全自由行」落實安排，加上「積金易」平台全面運作，讓成員能更自主、便捷地管理強積金，並按個人需要作出合適的決定。

另外，「MPF 積FUN 戰」已踏入第三年，結合財務教育與模擬基金配置遊戲，讓成員從體驗中學習強積金管理。在首 200名參加者中，67%所模擬基金配置組合採取分散投資策略。

另一方面，36%的參加者在設定初步配置後未有進行任何基金轉換，並在三個月遊戲期內錄得平均3.2%回報，跑贏同期市場平均表現。而在首10名參加者中，90%在遊戲內選擇成份基金亦見於其實際強積金組合中，而該組別在遊戲期內錄得平均 4%回報。