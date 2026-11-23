西九文化區管理局與國泰航空（0293）宣布開展為期3年的策略夥伴合作，進一步深化雙方自2023年起建立的夥伴關係。雙方將拓展合作至共同推廣旅遊目的地及商業合作，結合西九世界級文化藝術節目與國泰聯通世界的航線網絡，攜手推動香港文化旅遊發展，讓文化藝術成為吸引旅客訪港的重要動力，豐富旅客文化藝術體驗並延長留港時間。新一階段合作於本月展開。



國泰與西九開展新階段三年策略夥伴關係，推動香港為領先文化旅遊目的地。（資料圖片）

打造年度文化盛事品牌

國泰將繼續冠名贊助「國泰‧西九爵士音樂節」，支持西九將其打造成為香港年度文化盛事品牌之一，吸引亞洲以至全球樂迷訪港參與。雙方於西九文化區舉行的旗艦音樂盛事「國泰‧西九爵士音樂節」期間宣布上述合作，儀式由西九文化區管理局董事局主席陳智思、國泰集團行政總裁林紹波、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、國泰顧客及商務總裁劉凱詩，以及西九文化區管理局副行政總裁（機構發展）何珏珊主禮。

向全球推廣香港文化藝術

國泰將透過「雲上西九」影片系列，向世界各地旅客推廣西九的重點展覽及表演藝術節目；藝術塗裝客機「『香港精神號』——八十周年紀念版」則體現雙方支持本地文化創意、推動香港藝術文化走向國際舞台的共同理念。此外，國泰將繼續為往來香港的本地及海外藝術家提供支持，以配合西九演藝中心開幕及其他西九大型項目，並繼續為M+及香港故宮文化博物館大型展覽的借展展品提供航空貨運及物流支援，支持更多世界級藝術家及展覽來港。

國泰將繼續支持西九打造「國泰 • 西九爵士音樂節」，吸引亞洲以至全球樂迷訪港參與。 （資料圖片）

陳智思：體現跨界別協作力量

西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，新一階段合作是雙方夥伴關係的重要里程碑，體現雙方深信藝術與文化能夠塑造香港的未來。他指，結合西九在文化藝術方面的領先地位與國泰全球網絡，將為香港滙聚更多世界級藝術文化體驗、藝術家及觀眾，提升香港作為國際文化樞紐的吸引力，並向世界展現香港的軟實力與文化活力。

林紹波：彰顯國泰長遠承諾

國泰集團行政總裁林紹波表示，很高興能夠延續與西九文化區管理局的合作，並透過國泰的全球航線網絡，歡迎更多旅客來港體驗香港的精彩之處，同時將這座城市充滿活力的創意精神帶到世界舞台。他指，是次延續合作亦彰顯國泰致力推動青年、體育、藝術及文化發展的長遠承諾，支持特區政府的「香港五年規劃」，並為香港發展成為中外文化藝術交流中心作出貢獻。

海濱長廊設客機模型紀念

為紀念雙方延續策略夥伴關係，西九海濱長廊將特別設置一架機身長逾3米、披上「『香港精神號』——八十周年紀念版」藝術塗裝的國泰航空波音777-300ER客機模型。