國際金價近期出現劇烈調整，現貨黃金上周五一度跌破每盎司3,600美元，日內最低觸及3514.72美元，較年初創下的歷史新高已跌去2,000美元，為2025年9月以來最低。繼年初因為金價大升，而引發內地搶購潮，此次又因為金價大跌而再度導致內地各大金店人頭湧湧，客戶更各出奇招搶金，例如一人守櫃台一人排隊等候以節省時間，又會因為電梯太擠逼，只好徒步爬十幾層樓搶購。



金價暴跌掀內地搶購潮，客戶更各出奇招搶金，例如一人守櫃台一人排隊等候以節省時間，又會因為電梯太擠逼，只好徒步爬十幾層樓搶購。（九派財經）

周五一度跌破每盎司3600美元

綜合內媒報道，11月20日上午11點45分，北京西城區菜百首飾總店的投資金條櫃台已經擠滿人潮，但櫃台內卻空空如也。店員不斷向顧客重複「所有克重的金條都沒貨了，都賣光了」，因為當天金價跌至每公克760元人民幣左右，上午9點半開門，11點半前後，投資金條就已經被搶購一空。

當天甚至出現店員拿着少量釋出金條現場喊單的情況：「100克和50克的金條有沒有人要？」話才一出口，櫃台前四、五名顧客立刻同時舉手，搶着登記購買。一名劉姓女子原本想買100克金條，最後只搶到兩根50克金條，仍趕緊跑去結帳，深怕錯失機會。

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民眾擠在電梯門口等着上樓搶買黃金。（大河報）

北京及河南均出現搶金潮 金飾加工工廠暫停接單

現場還有人為了搶購，直接分頭排隊，一人守在金條櫃台，另一人提前到結帳處等候，避免錯過一小時付款期限。更有投資者一次買進11根、每根100克的金條，總金額超過85萬元人民幣。（約99.8萬港元）

不只北京出現搶金潮，河南鄭州實體金店也湧入大批顧客，有金店店員一天就賣出5公斤金條，部分顧客甚至因為電梯擠不上，只好徒步爬十幾層樓搶購黃金。另有金飾加工工廠因訂單暴增，暫時停止接單，直呼「有料也做不過來」。有展廳單日下單量更突破1,000單，刷新今年紀錄。

國際金價下挫，黃金飾品方面，內地多個知名品牌的足金價格也已跌破每公克1100元人民幣，與今年1月部分品牌曾站上每公克1700元人民幣的高點相比，跌幅超過600元人民幣。

對於這波金價下跌原因，中信證券分析，今年黃金市場受到基本面與資金面雙重壓力，市場對美國利率政策的預期，從原本押注降息轉向預期升息，實際利率升至年內高點，提高持有黃金的機會成本。此外，美股AI行情及原油市場也吸引資金流入，進一步削弱黃金的資金吸引力。