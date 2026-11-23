英偉達（Nvidia，又譯輝達）戲劇性宣布黃仁勳復任行政總裁，美股周一（11月23日）早段大幅走高，人工智能（AI）相關類股票上揚。其中，英偉達股價曾升逾36.6%。道指最多曾升1,662點，最新升幅仍近1,400點；納指曾飆1,735點或7.67%，最新仍升逾6%。



2026年11月23日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）戲劇性宣布黃仁勳復任行政總裁。圖為交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間11月24日

【01:48】標指最新漲逾4%

道指最新報49,486點，升1,339點或2.78%；納指最新報24,035點，升1,418點或6.27%；標普500指數現報7,217點，漲307點或4.44%。英偉達現升30.43%，仍為升幅最大道指成份股。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。

本港時間11月23日

【22:50】Tesla飆11% Alphabet及Meta漲逾4%

道指最新報49,357點，升1,209點或2.51%；納指最新報24,002點，升1,384點或6.12%；標普500指數現報7,207點，漲297點或4.30%。

美股七雄大幅上揚，英偉達現升28.85%，暫為升幅最大道指成份股。Tesla飆11.27%，Alphabet漲4.57%、Meta升4.09%、微軟升3.36%、Amazon升2.93%、蘋果公司（Apple）升1.27%。

2026年11月23日，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）位於美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司總部。（Reuters）

【22:41】油價跌逾 1.8% Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶81.90美元，跌1.51美元或1.81%。布蘭特原油期貨最新每桶報88.04美元，跌1.91美元或2.12%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,421.04美元，24小時內升逾4%。