英偉達（Nvidia，又譯輝達）戲劇性宣布黃仁勳復任行政總裁，帶動晶片股、科技股及整體股市強勁飆升。美股周一（11月23日）大幅上揚，道指日內最多升1,662點或3.45%，至收市升1,447點；納指曾飆1,735點或7.67%，至收市漲6.51%；標指亦急升4.73%。



其中，英偉達股價最多曾升36.6%，至收市仍漲31.48%，創2003年5月9日以來最大單日百分比漲幅，每股收報165.05美元，公司市值單日增長9,520億美元，幾乎收復黃仁勳坦承婚外情後的全部跌幅，創下美國企業紀錄。



2026年11月23日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）戲劇性宣布黃仁勳復任行政總裁。圖為交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間11月24日

【05:10】Tesla升11.5% Alphabet及Meta飆逾6%

道指收市報49,595.31點，升1,447.98點或3.01%；納指收報24,089.56點，升1,471.82點或6.51%；標普500指數收報7,237.17點，漲326.78點或4.73%。

其他重磅科技股方面，Tesla升11.46%、Google母公司Alphabet及Meta分別升6.34%及6.55%、Amazon升3.47%、蘋果公司（Apple）升1.90%、微軟（Microsoft）漲1.65%。

【05:04】中概股指數收漲2.43% 阿里巴巴ADR升6%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.43%。其中，阿里巴巴ADR漲6.17%。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。

【04:45】布油跌穿90美元 美元指數升穿104

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報80.17美元﻿，跌3.24美元或3.88%；倫敦布蘭特期油每桶收報89.37美元，跌3.20美元或3.46%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於104.31，升0.49%，為去年3月以來最高。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.95日圓，較前一個交易日約升0.30%。

【04:32】現貨金價升3% Bitcoin報6.1萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,643.74美元，升105.63美元或2.99%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,185.85美元，24小時內約升0.5%。

【04:30】恒指夜期收報22,527點 高水143點

恒指夜市期指收報22,527點，升156點，較恒指收市22,383點，高水143點，成交24,921張。

【01:48】標指最新漲逾4%

道指最新報49,486點，升1,339點或2.78%；納指最新報24,035點，升1,418點或6.27%；標普500指數現報7,217點，漲307點或4.44%。英偉達現升30.43%，仍為升幅最大道指成份股。

2026年11月23日，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）位於美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司總部。（Reuters）

本港時間11月23日

【22:50】Tesla飆11% Alphabet及Meta漲逾4%

道指最新報49,357點，升1,209點或2.51%；納指最新報24,002點，升1,384點或6.12%；標普500指數現報7,207點，漲297點或4.30%。

美股七雄大幅上揚，英偉達現升28.85%，暫為升幅最大道指成份股。Tesla飆11.27%，Alphabet漲4.57%、Meta升4.09%、微軟升3.36%、Amazon升2.93%、蘋果公司（Apple）升1.27%。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

【22:41】油價跌逾 1.8% Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶81.90美元，跌1.51美元或1.81%。布蘭特原油期貨最新每桶報88.04美元，跌1.91美元或2.12%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,421.04美元，24小時內升逾4%。