阿里巴巴（09988）上周四公布2027第二財季業績，市場焦點除了落在盈利顯著回升外，如何在財務數據上兌現其全棧AI藍圖也備受關注。季度業績單再次凸顯AI+雲高速增長，而隨着企業模型訓練、推理及智能體應用持續擴大，穩定而具成本效益的算力供應亦變得愈來愈重要。在此背景下，阿里巴巴旗下平頭哥正加快自研晶片、超節點及軟件棧升級，逐步完善由底層晶片至算力集群的國產AI基礎設施。



AI雲高速增長 算力供應重要性進一步提升

季內AI雲與算力服務收入按年增長53%，創6年來最快增速；外部客戶收入增64%，連續十季加速；外部經常性收入亦升67%。AI相關產品收入連續十三季錄得三位數增長，單季收入約179億元（人民幣，下同），佔外部經常性收入49%，幾近兌現管理層於兩季前提出，未來一年內佔比逾半的指引。年化收入突破100億美元，需求動力已從AI實驗室延伸至國央企、智能製造、汽車、具身智能及生物科技等領域。

阿里巴巴上周四公布2027第二財季業績，如何在財務數據上兌現其全棧AI藍圖備受關注。（Reuters）

隨着AI模型能力提升及智能體應用逐步擴大，模型訓練和推理所需的算力需求亦持續增加。管理層預期，未來幾年全球AI算力需求仍將高於供應，尤其中國市場於2027及2028年的供需將較為緊張。對阿里而言，AI雲下一階段要解決的不單是如何承接更多需求，亦包括如何以更穩定、更具成本效益的方式取得及使用算力，令平頭哥的戰略重要性進一步提升。

管理層預期，2027年以後，集團大部分新增AI晶片供給將以平頭哥國產晶片為主，同時亦會採購其他國產芯支援部分推理需求。隨着國產算力比例提高，阿里在算力供應、資源配置及產品規劃上的自主性有望進一步提升。

全棧晶片組合升級 加速完善自研算力體系

平頭哥的布局已由單一晶片性能，向完整算力體系延伸。平頭哥已建立涵蓋GPU、CPU、儲存及網絡晶片的全棧自研晶片組合。現有主力「真武M890」全面上線，其超節點進入規模化銷售，是內地首個支持逾2萬億參數大模型推理的超節點架構；新一代訓推一體AI晶片「真武V900」預計2027年首季量產，算力較M890大升3倍，其配套超節點集群緊接於次季規模化推出，單一集群最高可支持50萬張算力卡互聯。下一代旗艦晶片「J900」則計劃於2028年量產，進一步完善產品迭代路線。軟件層面，平頭哥亦開源真武晶片軟件棧SAIL，加強與主流AI框架的兼容性及降低應用遷移門檻，形成「晶片＋超節點＋軟件」的更完整算力體系。

商業化方面，真武系列晶片目前已服務逾650家企業客戶，覆蓋汽車、金融、能源及製造業等20多個行業，標誌平頭哥成功走向規模化的外部商業化。

目前，千問大模型已採用平頭哥晶片進行訓練，百煉平台亦基於國產晶片提供推理服務，反映自研晶片已進入實際模型訓練及商業服務場景。對具備全棧AI布局的阿里而言，真正的效益在於讓底層晶片、雲基礎設施與模型協同優化，從而降低單位算力成本、提高模型訓練及AI應用研發效率。

目前，千問大模型已採用平頭哥晶片進行訓練，百煉平台亦基於國產晶片提供推理服務，反映自研晶片已進入實際模型訓練及商業服務場景。（平頭哥官網）

另一方面，結合自研晶片、自研模型及全棧AI服務，阿里提供的並非單一標準化算力產品，而是涵蓋算力、模型及應用的綜合服務。隨著客戶使用深度提升及產品組合更加多元，亦有助提高客戶黏性及轉換成本，為雲業務利潤率的結構性改善提供支撑。

國產算力逐步放量 AI投資更重視回報效率

隨着自研算力比例提升，阿里對算力供應、資源配置及模型迭代節奏的自主性有望進一步提高；配合規模化帶來的採購及供應鏈效益，相較主要依靠外採晶片提供AI服務，亦有利改善AI業務的成本結構及長期利潤率。

財務紀律方面，本季資本開支（CAPEX）按年增60%，管理層重申注重投資回報率（ROIC），預期較大的AI基礎設施持續投資周期集中於2027年至2028年上半年，並

以2028年下半年實現自由現金流轉正為目標。集團坐擁近4,900億元現金及流動投資，為持續推進AI基礎設施投資提供財務緩衝。

隨着自研算力比例提升，阿里對算力供應、資源配置及模型迭代節奏的自主性有望進一步提高。（Unsplash@Kevin Ache）

隨着以平頭哥為基礎的國產算力供應鏈持續放量，阿里有望逐步走過AI基礎設施資本開支強度較高的階段，投資重點亦將由擴大算力規模，進一步轉向算力使用效率、資本回報及現金流改善。可以預見，阿里旗下硬件、軟件、模型與商業場景已形成正向循環，推動AI業務逐步轉化為可驗證的盈利增長動力。

AI投入回報逐步顯現 估值仍具重估空間

現時市場上共有25位分析師對阿里巴巴進行追蹤研究，預期集團2027財年全年收入可達1.116萬億元，按年升9.0%。每股盈利預期介乎4.69元至5.82元，平均值為5.29元，遠期市盈率為12.6倍。至於2028財年，每股盈利預期介乎6.24元至9.53元，平均值為7.36元，遠期市盈率料降至9.1倍。目標價介乎96港元至195港元，平均值為151.8港元。

市場現時對AI科技股份普遍抱持戒心，整個版塊短期難免受壓，但阿里巴巴今季收入及經營利潤優於預期，且AI投資逐步轉化為收益，市場平均目標價較現價有逾80%潛在升幅，建議投資者保持耐性。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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