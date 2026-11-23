內地快遞業過去多年陷入減價戰，近年政策轉向，開始遏止惡性競爭，行業由爭奪件數轉為比拼服務質素。中通快遞是業內規模最大的營運商，在這場轉變中佔有優勢。



全國派件網絡龐大

中通快遞於2002年在上海創立，主要經營包裹速遞。集團一直採用與各地加盟商合作的模式，因此網絡擴展得很快，現已覆蓋全國。按包裹量計算，集團在2025年約佔全國兩成生意，是內地最大的快遞營運商。在「通達系」之中，即中通、圓通、申通、韻達及極兔等以加盟模式經營的同業，集團的盈利能力亦最高。淘寶、抖音等網購平台每日有大量包裹交由集團派送，可見集團在電商物流方面的地位相當穩固。

中通快遞於2002年在上海創立，主要經營包裹速遞。（中通快遞官網）

行業告別減價戰 轉向重質素

過去，業界為了爭取生意不斷減價，送得越多反而賺得越少。自去年起，當局推行「反內捲」政策，簡單來說，就是禁止企業以低於成本的價錢搶客。市場監管部門最近再次表明，會加強價格執法及服務質素監管。

政策的效果已逐步浮現。今年9月，江蘇的快遞收費每件最少上調0.1元人民幣，安徽每件上調0.5元，義烏亦加價約0.3元。8月全行業每件包裹的平均收費按年上升4%。管理層認為政策未見放鬆，預期未來數年會持續。此外，速遞員的社保保障逐步提高，管理層相信這會推動全行業進一步加價。

當然，行業亦有挑戰。受消費氣氛疲弱影響，8月全國包裹量按年只增長2.7%，明年增長或會再放慢。不過，當行業不再單靠價錢競爭，規模大、服務好的企業反而更容易搶得生意。

規模與效率是最大本錢

集團的優勢在於規模龐大、成本控制得宜，以及與加盟商的合作關係穩定。8月集團包裹量按年錄得高單位數增長，明顯跑贏行業，顯示市佔率仍在上升。加盟商的每件派送成本比一年前減少0.09元。集團亦加快應用人工智能，例如智能派件系統及自動分揀設備，進一步提升效率。

中通快遞的優勢在於規模龐大、成本控制得宜，以及與加盟商的合作關係穩定。（中通快遞官網）

在競爭方面，集團要面對同業爭奪市場份額，亦要提防新加入者打亂行業格局。成本壓力同樣不可忽視：第四季至今燃油價格按年上升三至四成，社保開支亦有所增加。

去年收入增長逾一成

2025年，集團收入為490.99億元人民幣，按年增長10.9%。股東應佔純利約90.81億元，增長約3%。全年包裹量達385.2億件，增長13.3%。第四季表現更佳，收入145.1億元，增長12.3%；股東應佔純利26.25億元，增長約一成。在行業仍受減價戰困擾的情況下，集團收入和盈利都保持增長，表現難得。

今年的表現亦算理想。第三季收入143.6億元，按年大增21%，包裹量增長7%。每件包裹的平均收費上升0.16元至1.32元，每件核心成本反而下降0.02元，每件毛利約0.34元，經調整盈利約25億元，符合市場預期。集團維持全年包裹量增長6%至10%的目標，並預期第四季繼續錄得高單位數增長，每件盈利亦可輕微上升。

集團亮點

集團處理的網購退貨件日均約1,000萬件，佔這類業務的市場份額超過三成。個人寄件每日約200萬件，在各類業務中利潤最高。集團計劃明年繼續擴大這方面的份額，退貨業務形成的規模亦有助壓低成本。

中通快遞每日處理個人寄件約200萬件，在各類業務中利潤最高。（中通快遞官網）

集團預期今年回饋股東的金額會超過2025年全年盈利，明年亦會派發不少於上年盈利的一半。15億美元的股份回購計劃有效期至2028年3月，目前仍每日在市場回購股份。雖然早前有大股東在市場配售股份，令股價短期受壓，但集團持續回購，有助穩定股價。

今年資本開支約60億元，明年不多於50億元，可用於回饋股東的資金將更充裕。

技術走勢：底部形成 反彈可期

中通快遞股價在2025年4月一度跌至123.7港元，其後在127港元附近站穩，開始見底回升。股價的低位一個比一個高，最高升至205.60港元，各主要移動平均線亦持續向上。不過，在股價見頂之前，9天RSI指標已率先見頂，出現「頂背馳」，即股價創新高但升勢動力已轉弱。股價其後從高位回落，先後跌穿20天線及50天線，形成調整走勢，一度跌穿整段升幅的61.8%，低見150.0港元。近期9天RSI出現「底背馳」，即股價下跌但跌勢動力已減弱，屬見底訊號。股價亦已重上20天線及50天線，兩條均線形成「黃金交叉」，即短期均線向上穿過較長期均線，顯示走勢轉強。預期股價可收復跌幅的61.8%，上望184港元。

現時市場上共有10位分析師對中通快遞有進行調研覆蓋，預期2026年全年收入可達585.4億元人民幣，按年上升19.2%，另外，每股盈利預期為13.34元人民幣，預測市盈率為10.1倍，較行業平均市盈率12.2倍稍低，而10位分析師給予的目標價範圍由170港元至241元不等，而目標價的平均值為207.7港元，較現價高出29%。投資者可以在160.00港元水平買入，上望184港元，只要股價能繼續企穩在150.5港元以上，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

