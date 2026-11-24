高盛發表研報指，英偉達﹙NVIDIA﹚董事會已即時恢復黃仁勳出任公司總裁、首席執行官及董事會成員；克雷斯(Kress)將繼續擔任執行副總裁兼首席財務官，視此為對股價及更廣泛人工智能生態的正面消息。

該行指出，黃仁勳的願景、影響力及對外號召力對英偉達及人工智能生態重要，其回歸料大致鞏固公司既有文化，並預期公司繼續執行已公布的產品路線圖。美國司法部正調查部分客戶在產品付運至包括新加坡等地後是否涉及出口管制違規，另有報道指美國證交會(SEC)正調查公司過往披露，該行認為相關調查在有結果或公司提供更多披露前，繼續對股價構成壓力。

該行維持英偉達「買入」評級，按22倍市盈率及正常化每股盈利預測10美元計算，12個月目標價220美元。

黃仁勳23日重返英偉達，員工夾道歡迎。他同時向員工表示「謝謝大家給我第二次機會，這一次，我會成為更好的執行總裁」。（X@cb_doge）

花旗：升英偉達目標價至240美元 長線執行風險下降

另外，花旗發表研報指，英偉達董事會一致通過實時恢復黃仁勳出任總裁、首席執行官及董事，克雷斯(Colette Kress)亦重返首席財務官原職。

該行認為，復職消除CEO交接帶來的主要陰霾，有助恢復產品路線圖、客戶關係及供應商合作的連貫性，並降低近期令估值倍數受壓的領導層風險。該行指出，部分不確定因素仍在，包括黃仁勳與黃樂關係的調查、與Megaspeed相關的出口調查仍在進行、黃仁勳仍須接受眾議院委員會閉門問話，以及10-Q季度報告仍延遲提交。

該行認為，若上述問題獲清晰解決，可成為進一步催化劑。該行維持「買入」評級，並將目標價由225美元上調至240美元，以反映長線執行風險下降。