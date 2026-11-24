英偉達董事會於周一（23日）美股開市前夕宣佈，黃仁勳將回歸公司，再次擔任CEO一職，並即時生效，意味他辭職11天後便火速回歸。消息出爐後，英偉達（NVDA.US）股價立即爆升，收報165.05美元，升31.48%，盤中一度高見171.5美元；公司市值由原來3萬億美元，單日大升近萬億元至3.97萬億美元。



美國總統特朗普在接受外媒記者電話採訪時談及黃仁勳回歸英偉達事件，要點如下：



2026年10月8日，特朗普總統在華盛頓向英偉達行政總裁黃仁勳頒發國家科學獎章。（Reuters）

「這筆交易是我促成的」

1、特朗普自稱直接促成復職。美國總統唐納德·特朗普透露，他曾直接與英偉達董事會溝通（並稱自己在董事會會議上「有代表出席」），極力敦促其讓黃仁勳官復原職，並直言「我說服了他們」、「這筆交易是我促成的」、「我認為，沒有人能像現在這樣讓這檔股票起死回生。」

2、白宮就「國家安全風險」提供擔保。針對英偉達董事會就「國家安全威脅」提出的顧慮，特朗普表示美方已基於所掌握的全部情報提供了明確保證，同時公開替黃仁勳背書稱其「沒有做錯任何事」，讚揚董事會做出回歸決定「非常負責任」。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

只提了一個要求——「努力工作」

3、敲定復職後直接致電黃仁勳。特朗普表示，在與董事會「敲定交易」後他直接致電黃仁勳，只提了一個要求——「努力工作」，並稱贊只要黃仁勳全力以赴，業內無人能及、甚至無人能望其項背，至於合規紅線「他自己心裏有數，比我們更懂該做什麼、不該做什麼」。

4、被問及上周美股大盤因黃仁勳辭職而普跌是否促使他出手干預時，特朗普承認「可能是的」，但強調更關鍵的考量在於長遠競爭力——他表示「留用黃仁勳不是威脅，失去他才是真正的威脅」。

5、特朗普表示英偉達最先進的晶片是無法被複制的。特朗普強調，美國科技行業將開發出更先進的晶片，並表示希望在黃仁勳的重新領導下，英偉達能夠引領下一代晶片的生產。特朗普稱黃仁勳已在構思未來三代晶片，「黃仁勳腦子裏還有別人根本不知道的其他晶片創意」。