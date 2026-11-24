11 月 23 日，英偉達（Nvidia）官宣恢復黃仁勳 CEO 職務，這場跌宕起伏的大戲，僅僅11天，像一部節奏飛快的美劇。



前幾天，英偉達董事會還信誓旦旦絕不肯讓他回來。今天突然全票通過，連董事會席位也一併恢復。為什麼計劃趕不上變化？因為特朗普（Donald Trump）親自出馬了。英偉達也公告承認，董事會聽取了美國政府高層的意見。特朗普更是毫不客氣地認領功勞，表示自己直接推動了黃仁勳回歸。一家上市公司的CEO任免，最後靠白宮拍板。還如此赤裸裸。也是非常「精彩」。

當然，黃仁勳回歸的背後，最大的因素還是在華爾街！用華爾街和金融監管圈的話來說，英偉達已經成了事實上的「AI領域央行」。

自黃仁勳辭職後的短短11天裏，英偉達市值蒸發超過1萬億美元（若從10月高點算起更是蒸發了2.6萬億美元）。

自黃仁勳辭職後的短短11天裏，英偉達市值蒸發超過1萬億美元。(Reuters)

僅上週五（11月20日）一天，英偉達就暴跌14%，直接把納指單日砸跌超5%、抹去全年漲幅，並拖累標普500和道指雙雙跌入技術性回檔區間。從 10 月 6 日標普 500 創出歷史新高，到 11 月 20 日，短短 45 天，標普 500 成分股合計蒸發約 6 萬億美元。這一輪下跌，早期幾乎全部由英偉達帶動，恐慌情緒隨後蔓延到整個市場，納指、標普相繼跌破 200 日均線，CTA 程式化交易持續被動賣出，VIX 恐慌指數一度突破 40，進入極端恐慌區間。

連剛剛創下史上最大IPO的Anthropic都被拖下水，上市第二天就破發重挫。美國股市是不能跌回熊市的，因為美國財政，養老保險、金融擔保、國家融資，等等全部依賴美國股市的持續繁榮。但是，科技股的崩潰讓盤根錯節的「AI金融網路」面臨信用風險。

英偉達早已不只是一家賣晶片的公司，它還是整個AI基建的「放貸人」和「擔保方」——向各類雲計算廠商和AI大模型公司作出了數千億美元的融資與擔保承諾（比如對OpenAI的資料中心擔保）。一旦英偉達自身陷入治理癱瘓和SEC會計調查，華爾街立刻擔憂整個AI算力產業鏈的債務違約與融資鏈條斷裂，這種系統性重定價的恐慌是華爾街金融巨頭完全吃不消的。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang美，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

特朗普的政治施壓之所以奏效，本質上是白宮和機構投資者都看清了「沒有黃仁勳的英偉達無法穩住市場信心」。

就在英偉達宣佈黃仁勳官復原職後，公司股價在盤前和早盤交易中直接暴漲約27%至30%，瞬間挽回了數千億美元市值，也順帶把整個美股科技板塊從懸崖邊拉了回來。

正如前美國聯邦存款保險公司（FDIC）主席希拉·貝爾（Sheila Bair）所評價的：雖然英偉達不像2008年的大銀行那樣會面臨儲戶擠兌，但它千億美元級別的AI融資網路確實已經「牽一髮而動全身」。

就這樣，在金融穩定和美國AI霸權面前，原本看似不可逾越的「公司治理底線」最終還是讓位給了現實利益。

但更需要看清楚的是，特朗普的這一波市場操作。美國金融市場上早已流傳着美聯儲看跌期權（Fed Put）。

看跌期權本來是一種金融工具，簡單說，就是買一份保險，萬一資產價格大跌，可以限制損失。所謂美聯儲看跌期權，當然只是個比喻。1987年股災、2008年金融危機、2020年疫情衝擊，美聯儲都曾採取重大措施，向市場提供流動性，穩定金融體系。久而久之，投資者就有了一種預期：股市跌得太狠，總有人會出來救。

特朗普上台以後，又有了特朗普看跌期權（Trump Put）的說法。特朗普非常重視股市，常常把股市上漲當作自己經濟政策成功的證明；股市漲了，是特朗普領導有方。股市跌了，那還得特朗普想辦法。這次尤其厲害。不用財政撥款，不用改變政策，也不用政府直接買股票。總統一個電話，黃仁勳回來了，英偉達市值暴漲近萬億美元，AI央行穩了，整個美股跟着起飛。

華爾街清楚知道股票上漲，利潤歸自己；股票跌得太狠，白宮和美聯儲比誰都著急。 (Reuters)

特朗普的行權成本還真不高。美國政府和美聯儲這兩道保險，確實有好處。金融市場最怕踩踏。一家企業股價暴跌，可能引發基金被迫平倉；基金拋售，又拖累其他股票；股價繼續下跌，企業更難融資，銀行也收緊信貸。本來只是股市調整，折騰幾圈，就可能變成金融危機。這時候政府及時出手，把連鎖反應截斷，當然比眼睜睜看著危機擴大好得多。

美國金融市場能夠承受一次次重大衝擊，與這種強大的政策干預能力有很大關係。但政府部門的看跌期權不是沒有副作用。出了事總有人替你兜底，你為何還要那麼小心？這就是道德風險。

華爾街當然懂得這點。股票上漲，利潤歸自己；股票跌得太狠，白宮和美聯儲比誰都著急。那還怕什麼？估值可以更高一點，杠杆可以更大一點，投資可以更激進一點。反正是太大而不能倒。一旦跌下來，牽涉的企業、銀行、基金、養老金，還有無數普通人的財富，已經多到承受不起。

於是，上一回救市成功了，市場繼續加碼；等下一回危機來了，需要救的攤子又大了一圈。每次都能化險為夷，下一次卻可能更加危險。

而且，美聯儲降息、提供流動性，至少還有明確的貨幣政策工具和程式。特朗普這次卻直接介入了上市公司的管理層任免。市場經濟的原則，也要看股市的臉色。本來不可以說的事實就被特朗普如此撕開了遮羞