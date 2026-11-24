黃仁勳打爆GTA 6回歸NVIDIA？早前因捲入婚外情風波而離任的黃仁勳，一度令華爾街陷入恐慌，一眾香港電腦玩家更日夜擔憂 RTX 50 系列顯示卡會否難產。當時離任的時間點剛好落在萬眾期待的遊戲大作《GTA 6》於 11 月 19 日全球正式發售的前一週，隨即引來網民紛紛開玩笑指他「辭職是為了請假專心打《GTA 6》」。調侃這位「皮衣刀客」趁機享受人生。不過，NVIDIA官方剛剛正式投下震撼彈，宣佈在經過美國政府高層嚴格審查並確認無國安風險後，黃仁勳似乎已經「打爆GTA 6」即時重掌總裁、行政總裁及董事局成員職務，全面領軍回歸！



美國高層確認無國安風險

面對敏感技術外流的疑慮，NVIDIA董事局早前與美國政府高層進行了多次嚴密評估。官方聲明指出，當局對黃仁勳在調查過程中的坦誠態度與領導能力感到滿意，更確認讓他復職完全不會構成任何國家安全風險。這項來自華府高層的背書，成為了促成他在短短 11 日內火速回歸的最強定心丸。而董事局主席 Harvey C. Jones 亦重申黃仁勳是帶領公司前進的唯一人選。至於在交接期間臨危受命擔任代理行政總裁的 Colette Kress 則功成身退，重新專注於首席財務官的本職，確保公司財務運作持續順暢。

離任11日被網民笑稱打爆GTA6

雖然官方公告語氣嚴肅，但這場戲劇性的高層變動卻在網絡世界演變成一場爆笑狂歡。由於黃仁勳在 11 月 12 日突然辭職的時間點，剛好落在萬眾期待的遊戲大作《GTA 6》於 11 月 19 日全球正式發售的前一週，當時社交媒體便已有大量網民開玩笑，指他「辭職其實是為了請假專心打《GTA 6》」。

想不到事隔僅 11 日，亦即遊戲發售後的第 4 天，他便宣佈火速復職。消息一出，X、Facebook 及各大討論區隨即被洗版，網民紛紛發揮創意，笑稱這位「皮衣刀客」只用了短短幾天就完成極限 Speedrun 爆機，打爆《GTA 6》便心滿意足地準時回來上班，令原本緊繃的商業新聞瞬間充滿歡樂氣氛。

網上不少網民大玩黃仁勳打爆GTA 6梗

設獨立委員會與合規官嚴防滲透

官方指，將會由全獨立董事組成的特別調查委員會，將會聯同獨立法律顧問繼續徹查早前的外國情報事件，黃仁勳本人亦承諾全面配合，務求令風波水落石出。此外，鑑於人工智能晶片已成為各國爭奪的頂級戰略物資，董事局近期全新增設了國家安全與出口管制委員會，並正積極物色首位首席合規官，直接向提名及企業管治委員會匯報。這連串舉動反映廠方正全力建立無懈可擊的防禦機制，嚴格遵守美國出口管制政策。

粉碎延期傳聞新卡研發重新提速

重返掌舵人位置的黃仁勳在感言中表示，能夠在這個關鍵時刻帶領團隊迎接新一輪工業革命感到無比榮幸，並感謝業界與員工的支持。對廣大用家而言，主帥回歸意味著曾經停滯的產品藍圖將會重新提速，無論是商用數據中心的超級運算平台，還是讓玩家望穿秋水的 RTX 50 Super系列顯示卡，或許會在2027年 CES 中登場。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。



來源：NVIDIA