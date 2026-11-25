中國財險（02328）並非單靠車保吃飯，但車保仍是其業務根基。集團主要提供汽車、健康、農業、責任及財產保險，客戶涵蓋個人、企業及政府相關機構，車險佔整體保費超過一半。作為內地財產保險龍頭，集團的投資價值，在於憑藉龐大客戶基礎及風險管理經驗，持續賺取承保盈利，再逐步擴大其他業務。



行業重質多於重量 龍頭規模發揮作用

內地財險市場正由爭奪保費規模，轉向兼顧服務與盈利。新車銷售偏弱，加上平均每輛車的保費受壓，傳統車險增長難免放慢；另一方面，人口老化、健康保障需求，以及科技產業發展，則為非車險帶來新機會。

中國財險主要提供汽車、健康、農業、責任及財產保險。（中國人保官網）

監管部門推動非車險佣金及銷售費用改革，有助減少過度競爭，讓經營較有紀律的保險商改善盈利。中國財險擁有廣泛銷售網絡、客戶資料及理賠經驗，在產品定價和控制賠款方面具備規模優勢，亦較有條件把車保客戶延伸至健康及家庭保障。

不過，行業龍頭並非沒有壓力。新能源車維修成本、同業價格競爭，以及暴雨、颱風等天災，均可能增加賠款。新業務能否帶來盈利，仍取決於定價是否合理，而非單看保費升幅。

去年盈利穩增 今年投資拖累未掩承保改善

集團2025年股東應佔盈利約403.7億元人民幣，較2024年的321.7億元增加約25.5%；每股股息由0.54元增至0.68元人民幣。全年綜合成本率亦由98.8%降至97.5%。這個比率可以簡單理解為，每收取100元保險收入，需要付出多少賠款及相關開支。比率低於100%，代表承保本身有錢賺，數字愈低，盈利空間通常愈大。

踏入2026年，投資市場波動令賬面盈利明顯受壓。首三季淨利潤約260億元人民幣，按年下跌36%，主要受投資收入下降拖累。然而，同期承保盈利仍增加約11%至165億元人民幣，綜合成本率改善至95.8%，反映核心保險業務並未隨投資表現同步轉弱。其中，車險綜合成本率降至94.3%；非車險即使面對較高天災損失，仍維持於98%。這種承保韌力，正是集團值得留意之處。

個人非車險接棒 派息提供持有誘因

集團較具吸引力的增長方向，是面向個人的非車險，包括健康、家庭及新消費相關保障。這類業務2025年保費達558億元人民幣，2026年首三季再按年增長16.3%至503億元，貢獻整體新增保費約97%，已不再是可有可無的配角。

中國財險較具吸引力的增長方向面向個人的非車險，包括健康、家庭及新消費相關保障。（Unsplash@Gabrielle Henderson）

管理層目標是2026年相關保費超過600億元，並於2030年邁向1,000億元。若規模擴大之餘，賠款及開支亦控制得宜，盈利貢獻便有望同步提高。市場估計，在綜合成本率達95%的假設下，這部分業務到2030年的承保盈利佔比可接近兩成；惟這仍屬推算，並非管理層保證。科技保險亦提供較長線的發展空間，但新風險需要時間累積資料，不宜過早把潛力當成盈利。

股息方面，管理層重申爭取每股派息長期穩步增加，而非單純追隨每年賬面盈利上落。市場對2026年每股股息預測約為0.68至0.75元人民幣。以報告採用的約17.5港元股價作參考，部分預測股息率接近5%，為持有股份增添誘因。

技術走勢回穩 分段部署較宜

現時，市場上共有14位分析師對中國財險有進行調研分析的覆蓋，而目標價範圍由15港元至22港元之間，至於目標價平均值為19.30港元。以現價計算，中國財險的歷史市盈率為6.6倍，低於同業的10.9倍水平，即使市場預期集團今年的每股盈利將會出現5.7%的回調，但現價計算仍然只有8.9倍的2026年預測市盈率，因此，整體估值仍然不算過高。尤其是按行業的10.9倍市盈率為合理價值的參考，合理價亦可以上望20.75港元，較現價高出20%。

中國財險股價於去年8月及10月兩次升上19.70港元阻力後回落，並失守50天線後，持續下跌至今年3月至5月期間低位見14.00港元水平後，在9天RSI出現見底回升，以及股價於5月至7月底維持在13.8港元至15.7港元之間橫行一段時間後，8月正式作出突破及重新形成上行走勢。股價已成功形成一浪高於一浪走勢，更曾收復整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標位17.20港元，雖然近日走勢作出回調，不過未有破壞之前的反彈形態，只要股價能企穩在50天線之上，相信反彈會持續向分析師目標價平均值19.30港元進發。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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