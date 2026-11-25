美國宣布對14個貿易夥伴進口商品徵新關稅，加上科技股急挫，美股周三（11月25日）早段下跌，道指早段曾跌1,100點，納指跌逾4%。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

本港時間11月25日

【22:52】Tesla跌6.5% Amazon及Alphabet跌半成

道指最新報48,989點，跌1,029點或2.06%；納指最新報22,723點，跌1,010點或4.26%；標普500指數現報6,987點，跌213點或2.96%。

重磅科技股方面，英偉達（Nvidia，又譯輝達）最新跌8.46%，暫為跌幅最大道指成份股。Tesla跌6.50%、Amazon跌5.61%、Google母公司Alphabet跌5.00%、微軟挫3.53%、蘋果公司（Apple）亦跌1.35%。

【22:47】油價約升1% Bitcoin跌至5.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶82.94美元，升0.88美元或1.10%。布蘭特原油期貨最新每桶報89.63美元，漲0.85美元或0.96%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報57,288.71美元，24小時內約跌5%。