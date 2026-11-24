英偉達（Nvidia，又譯輝達）股價繼前一天急升逾三成後，於美市周二（11月24日）早段出現回吐，最多曾跌8.81%，其他AI相關類股也下滑。美股主要指數個別發展，納指日內最多跌633點或2.63%，至收市仍挫1.48%；道指則高收423點。



本港時間11月25日

【05:15】道指收市升423點 美光科技跌逾一成

道指收市報50,018.70點，升423.39點或0.85%；納指收報23,733.54點，跌356.02點或1.48%；標普500指數收報7,201.09點，跌36.08點或0.50%。

重磅科技股方面，英偉達至收市跌5.86%，每股收報155.38美元，為跌幅最大道指成份股。Amazon跌1.21%、Google母公司Alphabet跌1.08%；蘋果公司（Apple）則升1.43%。

另外，Anthropic上市第四日跌穿83美元的招股價，至收市跌6.54%、每股收報81.91美元。美光科技（Micron Technology）跌10.97%。

【05:04】中概股指數收漲0.12%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.12%。其中，阿里巴巴ADR跌1.36%。

2026年11月23日，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）位於美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司總部。（Reuters）

【04:25】油價約升2.3% 美元指數失守104

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報 82.05美元，升1.88美元或2.35%；倫敦布蘭特期油每桶收報91.40美元，升2.03美元或2.27%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於103.81，跌0.48%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.21日圓，較前一個交易日約升0.16%。

【04:20】現貨金價跌逾2% Bitcoin跌穿6萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,556.65美元，跌78.80美元或2.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報59,670.59美元，24小時內跌逾2%。

【04:19】恒指夜期收報22,372點 高水152點

恒指夜市期指收報22,372點，升159點，較恒指收市22,219點，高水152點，成交23,230張。

油價：圖為2022年7月5日，伊拉克南部城市巴士拉（Basra）的油田鑽井平台。（Reuters）

本港時間11月24日

【22:49】美光科技跌逾7%

道指最新報49,758點，升163點或0.33%；納指最新報23,786點，跌302點或1.26%；標普500指數現報7,200點，跌36點或0.51%。

重磅科技股方面，英偉達現跌5.70%，暫為跌幅最大道指成份股。Alphabet跌0.94%、Amazon跌0.42%；蘋果公司（Apple）則升1.08%、Tesla漲0.44%。

另外，美光科技（Micron Technology）跌逾7%。

【22:41】油價升逾1.5% Bitcoin跌至6萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶81.38美元，升1.21美元或1.51%。布蘭特原油期貨最新每桶報88.08美元，漲1.40美元或1.62%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報60,290.53美元，24小時內約跌4%。