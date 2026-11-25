積金評級數據顯示，在週一美國股市反彈（由黃仁勳復任英偉達行政總裁所觸發）之前，強積金進入11月最後交易週時錄得約負5.17%的月度投資虧損，按金額計算約為850億港元，以497萬名成員計，即每名成員平均虧損17,108港元。年初至今投資虧損預計達311億港元，即人均虧損5,618港元。



在週一美國股市反彈（由黃仁勳復任英偉達行政總裁所觸發）之前，強積金11月最後交易週時錄得約負5.17%的月度投資虧損，人均虧損17,108港元。（資料圖片）

年初至今人均蝕5618港元

積金評級預計，若此情況持續，將抹去強積金年初至今的全部收益，令系統2026年年初至今回報轉為負1.86%的虧損。以2021年為例，該年是唯一一年強積金在首10個月錄得正回報後，全年最終仍錄得虧損。

11月所有股票市場均受AI樂觀情緒消退拖累。雖然美國市場佔據大部分新聞頭條，但亞洲市場與香港及中國市場在進入11月最後交易週前也受重挫。計入供款及投資表現後，強積金總資產預計於11月底約為1.563萬億港元，較10月底減少820億港元，但年初至今仍增加93億港元，相當於每名成員平均賬戶結餘為314,647港元。

11月表現最佳為保守基金 股票基金全線錄得負回報

按不同類別基金表現來看，11月除了保守基金及港元債券基金外，其餘股票基金及混合資產基金等，全部錄得負回報，表現最佳的保守基金，錄得正回報0.12%，年初至今也有正回報1.71%，排名第八。而月內表現最差的為美股基金，錄得負回報8.91%，其次為亞洲及環球股票基金。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，儘管市場在上周五大幅拋售後出現反彈，但提醒成員正視市場波動對財富增值的潛在殺傷力。他呼籲成員堅守投資紀律：繼續持有、做好分散，並將市場下跌視為以較低估值作長線投資的機會，而非投機機會。對大多數成員而言，最能體現這份紀律的途徑，就是透過積金局規定的低成本預設投資策略基金。

黃仁勳回歸令股市反彈 為市場劇烈波動的明確警號

他指出，上週五美股急挫，納斯達克指數跌逾1,200點並進入調整區間，而市場週一跟隨下跌。再過一個交易日，市場反彈，納斯達克指數收復失地，上升近1,500點，全因黃仁勳戲劇性地復任英偉達行政總裁。強積金成員鬆一口氣，但這些反彈並非令人安心的信號，而是市場劇烈波動的明確警號。波動市況下缺乏紀律的投資，可導致退休財富被摧毀，而非創造財富。投資紀律至關重要。

他呼籲，強積金成員保持投資紀律。切勿以退休儲蓄進行投機，而應認識到市場波動對財富增值的潛在破壞性影響。繼續持有、充分分散投資，並將市場調整視為具價值的長線投資機會，而非投機機會。預設投資策略基金或許是一個沉悶的選擇，但這份沉悶，正是退休投資的可貴之處。短期投資回報遠非確定，但可以肯定的是，分散投資能降低不確定性。而積金局規定的預設投資策略基金，憑藉其廣泛的資產類別投資及自動減險機制，正是降低不確定性的理想選擇。