香港電訊（6823）是不少香港人日常生活中的熟悉名字。從手機通話、家居寬頻，到企業網絡及資訊科技服務，集團的業務涵蓋個人與商業客戶，旗下包括CSL、1010及Netvigator等品牌，並透過收費電視等服務增加交叉銷售機會。集團在香港流動通訊及固定寬頻市場均佔領先位置。電訊服務屬日常所需，客戶通常按月繳費，令收入較具持續性。對重視現金回報的投資者而言，另一吸引力是其信託架構要求，把經調整資金流全數或以上作分派。不過，分派仍取決於業務產生的現金，並非保證不變。



行業增長平穩 龍頭優勢仍在

香港電訊市場已相當成熟，單靠增加用戶難以帶來高速增長。往後的機會，主要來自客戶升級寬頻、選用更多服務，以及旅遊活動帶動漫遊需求。企業採用人工智能，亦會增加對高速網絡、數據連接及系統升級的需要。

香港電訊市場已相當成熟，單靠增加用戶難以帶來高速增長。（Getty）

市場資料顯示，今年競爭環境大致穩定。集團的策略不是單靠減價搶客，而是留住現有客戶，再透過服務升級增加每名客戶帶來的收入。廣泛的光纖覆蓋、品牌知名度及長期企業客戶關係，均有助鞏固優勢。但電訊業始終不能忽視價格競爭。若同業加大優惠，或客戶改用5G家居寬頻，傳統寬頻業務便可能受壓；香港經濟偏弱，也可能令企業延後資訊科技開支。

去年穩步增長 今年延續勢頭

回顧2025年，集團總收入增加5%至365.53億港元，扣除手機等產品銷售後，收入仍增長3%。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷的盈利增加4%至142.34億港元，經調整資金流亦增長4%至61.99億港元，全年每份股份合訂單位分派為81.77港仙。這反映增長不只停留在收入層面，也轉化為支持派息的現金。

至於今年上半年，這種穩步向前的格局未有改變。服務收入增長約3.2%至168億港元，流動通訊服務收入上升約5%，漫遊收入增加8%，寬頻收入增長3%，企業業務更錄得8%升幅。經調整資金流增加3%，支持中期分派升至每份34.80港仙，按年增加3%，符合市場預期。

人工智能帶來機會 投資保持節制

集團的亮點，在於爭取人工智能商機時，並非先投入巨額資金興建設施，再等待客戶出現，而是盡量由已落實的客戶需求支持投資。

香港電訊的亮點，在於爭取人工智能商機時，會盡量由已落實的客戶需求支持投資。（香港電訊官網）

其三年網絡升級計劃，將由主要客戶預先提供資金支持相關建設，已簽訂合約金額超過一億港元。這種安排有助減低資金壓力，亦較符合收息股需要維持現金流的定位。另一項新方向是HKT.AI，讓中小企及個人客戶透過同一平台使用不同人工智能模型及工具。如果服務獲廣泛採用，集團有機會增加客戶消費，並帶動企業系統升級需求。不過，相關收入仍處早期階段，現時宜視作長線增長機會，而非短期盈利大幅上升的保證。

成本控制同樣值得留意。人工智能已用於客戶服務、網絡管理及網絡保安，舊系統關閉後亦有望進一步節省開支。加上5G投資高峰已過，資本開支佔收入比例預期保持穩定，有利維持分派能力。惟集團仍有債務負擔，再融資成本不能忽略。

技術走勢改善 只等確認突破

香港電訊股價自今年6月跌至低位見11.51港元後，走勢曾一度轉強並升破所有的移動平均線阻力，升上最高位見13.58港元。不過，隨著股價見頂，並在向下跌穿20天線後，股價開始進入回調局面，更形成了一浪低於一浪走勢，最低曾兩度接近11.8港元水平。不過，在股價第二次觸及低位見11.78港元後，9天RSI已未有失守30，更形成了底背馳走勢，近日成功重返20天線及50天線，走勢全線轉強，更一度升破整個回調浪總跌幅的61.8%回調目標。上日股價稍為反彈，暫時見回穩局面。由於股價未有跌穿20天線，加上20天線已升破50天線，並形成黃金交叉後，整個MACD更重返正數，形成金叉局面，股價有望作進一步的上升。

市場現時對香港電訊的整體前景仍然樂觀，預期2026年及2027年的財年每股盈利可以分別上升8.4%及2.5%，分別為0.76港元及0.77港元。預期派息比率不變下，仍然可以維持現時超過6.7厘的股息率。而分析員對香港電訊的目標價定為13.7港元，以現價計算，上望空間仍然有接近13%的潛在升幅。投資者可以在12.40港元水平買入，上望13.50港元阻力，只要股價能企穩在50天線之上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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