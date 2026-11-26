阿里巴巴(9988)早前宣布分拆旗下半導體子公司「平頭哥」上市，惟其能提振公司股價，在美國收緊高端晶片出口的陰霾下，該公司股價近日一度失守80元大關，年內腰斬。



在散戶「心傷」之際，內地今日﹙26日﹚網上便瘋傳馬雲現身平頭哥總部，與一群年輕工程師交流、合照。

有網民於社交媒體出帖文稱，「馬雲罕見露面，閃現平頭哥」、「馬老師閃現平頭哥，現場氣氛太熱烈了」等。相片所見身穿灰色上衣的馬雲，短髮新look，精神爽利，狀甚興奮，向平頭哥員工大打招呼，並一起拍照。

更有員工帖文稱，「在平頭哥7年，今天見到活的馬老師了」。

網上便瘋傳馬雲現身平頭哥總部的相片。﹙網上圖片﹚

早前確認分拆平頭哥

阿里巴巴早前確認分拆平頭哥在港交所獨立上市，但未有細節，市場早前傳公司集資約20億至30億美元。

據了解，平頭哥成立於2018年，由阿里巴巴收購的中天微系統與達摩院芯片團隊整合而來。2026年9月，平頭哥發布新一代AI芯片真武V900。據公司披露，其性能達到上一代M890的3倍，最多可支持50萬顆芯片組成的超大規模集群，用於前沿大模型訓練。阿里巴巴預計，真武V900將於2027年第一季度實現量產並上市。