內地中式快餐連鎖企業、持有袁記雲餃的袁記食品（3364）今日（27日）起至下周三（12月2日）公開招股，計劃發售1,631.23萬股H股，香港公開發售佔一成、國際配售佔九成，每股招股價介乎23元至28元，集資最多約4.57億元，一手100股，入場費約2,828.24元，股份預期12月7日掛牌，聯席保薦人為華泰國際及廣發證券。



集資所得中，約52%將用於擴大海外供應鏈建設、加快海外市場拓展及探索海外投資併購機會，約20%用於數字化與智能化建設，約10%用於品牌建設與產品研發，約8%用於供應鏈升級，餘下約10%補充營運資金及一般企業用途。



袁記食品招股籌近4.6億，入場費2828。（網上圖片）

入場門檻低 一手2,828元

袁記食品旗下持有餐飲品牌「袁記雲餃」，主打雲吞及餃子類產品。是次招股價範圍為23元至28元，集資規模最多約4.57億元，一手入場費不足3,000元，屬近期新股市場中入場門檻較低的項目之一。

首五個月賺1.6億人幣

去年袁記食品收入近28億元人民幣，按年升9.1%，而去年利潤近2億元人民幣，升40%。

至於今年首5個月，公司收入13.1億元人民幣，升39.8%；利潤1.6億元人民幣，升175.6%。純利率4.2%。

至2026年5月31日，門店總數增加至4,773家，門店網絡覆蓋全國33個省份、自治區、特別行政區及直轄市，遍佈超過250個城市。

截至2026年5月31日，袁記食品運營41家海外門店，其中36家位於新加坡，三家位於泰國，一家位於馬來西亞及一家位於英國，將餃子雲吞的中華美食文化推向新的消費群體。

據IPO文件，公司最賣得的餃子為玉米鮮肉餃、韭菜鮮肉餃、全家福餃子。雲吞方面，鮮蝦蟹籽雲吞、全家福雲吞、招牌黑豬肉雲吞最暢銷。

袁記雲餃母企去年賺2億，曝最暢銷餃子。﹙袁記雲餃招股文件截圖﹚

主攻海外供應鏈

是次集資的最大用途落在海外市場布局，公司計劃將逾半所得款項淨額投入擴大海外供應鏈建設，同時加快海外市場拓展步伐，並探索海外市場的潛在投資及併購機會，反映袁記食品擬以海外供應鏈為切入點，推動品牌走向國際市場。

數字化與品牌研發並行

除海外拓展外，公司亦計劃將約兩成集資額用於數字化與智能化建設，提升營運效率；另約一成投放於品牌建設與產品研發，約8%用於供應鏈升級，以支持產品質素及供應穩定性。餘下約一成則用作補充營運資金及一般企業用途。