截至上週分享的文章，長近三年有系統地與大家講解「技術分析」，本想在本週起轉談「基本分析」。而就是這樣長期在網上發文傳遞「技術分析」心得和應用技巧，亦引起大台的財經節目主持的關注，所以現時成為直播節目「技術尋寶」的常規嘉賓。除了分享單一技術指標或技術形態的應用，於節目中我也帶出一些混合應用。若大家有印象，我將「技術分析」分為「四大象限」，就是價量關係、技術指標、陰陽燭圖和股圖形態。雖然筆者之前是各象限逐一與大家講解；但實際卻可以是兩個，甚至三個象限同時應用。



顧名思義「動能強勁股」

因此在節目中講解的如此應用，我認為對大家亦非常值得參考。當然，混合應用絕不限於我在未來數週舉列的組合。現於「技術分析」的延伸探討，旨在「抛磚引玉」，提升大家自行研究的興趣，探索更多混合應用的可能性。有見及此，「基本分析」押後一些日子再作分享，今次先談一種名為「動能強勁股」。顧名思義指向上揚動力充裕的股份，所以必先確認股價走勢是利好，繼而確認有成交量配合，就是交投漸見增加，並見相對早前屬較高水平。

價量兼備三大特點

這類股份具備三大特點，其一是在股價日線圖出現至少一種利好形態，例如是頭肩底、雙底、上升三角形或上升旗形等。論到「至少一種利好形態」，當然非指同時出現，而是接續出現，以三角形、楔形和旗形（排名不分先後）較常接續出現。其二是在股價日線圖見至少一種技術指標向好，例如是黃金交叉（短週期移動平均線上破較長週期的）、RSI上破超賣區（20或30較常見）、MACD雙牛（訊號線上破MACD線，並且兩線都在零以上），或者保歷加通道上破中線等。其三是股價週線圖於過去三週成交量漸見上移，並處於最近三個月高水平。

分析股市走勢，有時需要使用多於一種應用技術。（Pexels@RDNE Stock project）

選股時遇上恆指急挫

當大家看到以上三點，不難發現涉及三個象限。於第一點用上「股圖形態」，第二點用上「技術指標」，第三點雖只是觀察成交量，但因首兩點已包含股價走勢觀察，所以實則用到「價量關係」的原理。筆者記得於直播節目講解「動能強勁股」時，為2024年10月下旬，繼10月7日恆指高見23,241點後回落，於10月9日主要波幅區間介乎20,000至21,000點，為節目資料進行預備時，恆指橫行已超過一週。當時認為不論任何市況，總有一些股份表現能跑贏大市。

只是就算同期股份在升，列舉的股份在節目出街後能否續升，必然取決於當時股份的上升動力如何。若是動能強勁，想必動力不會瞬間消失，即或動力將要減弱，股價走勢仍會因著「慣性」，續升一些日子後才會回軟。這意味著若大家有意尋找「動能強勁股」，於大市處於升勢或橫行時較適用，相對於跌市時則不宜，畢竟那時整體投資氣氛欠佳，動能依然強勁的股份不易找到，又或是找到了，極有可能升勢延續短促經已消失，圖利空間有限。至於當時節目講解了甚麼股份，之後股價表現如何，下回再續。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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