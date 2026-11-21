上回在看「技術分析」系列壓軸形態「整理型頭肩頂」，雖與典型「頭肩頂」一樣是「肩─頭─肩」，形態像一個「山」字。不過從成形前股指或個股走勢，便可識別，典型「頭肩頂」為反轉形態，出現前股指或個股處於升勢，形態見於升勢尾聲，見之預示將要進入跌勢。「整理型頭肩頂」則為整固形態，亦是延續整固前走勢的形態，其利淡特點反映形態出現前股指或個股處於跌勢，只是在整固期內見「頭肩頂」。隨著股指或個股跌穿「頸線」，延續整固前走勢，股指或個股繼續下行。



京東集團案例研究

現看京東集團─SW（9618）案例，從2024年8月21日至9月17日歷時近一個月，收市價介乎101.20至107.20元，徘徊於100.00至110.00元之間，波幅5.60%，少於一成反映當時股價橫行，接近一個月走勢缺乏方向。

於9月19日大升近7.20%，收報111.80元，終見上破110.00元的橫行區頂部；若由9月17日見升計起，至10月2日錄得十連升，正是9月12日至10月7日歷時逾三週，恆指由17,000點水平升至超過23,000點，期內累升逾5,000點，大市成交金額亦由約1,000億港元，增至期內逾5,000億元，港股產生極佳投資氣氛使然。

從跌勢轉入整固期

隨著恆指於2024年10月8日挫近2,200點，跌幅超過9.40%，確認升浪結束，同日京東更挫近12.00%，跟隨恆指轉入跌勢。當日收報163.00元，之後股價繼續下移，五個交易日後（10月16日）收報155.10元，160.00元水平由支持位變為阻力位。

從10月17日至11月8日歷時逾三週，股價由早前跌勢轉入整固期，分別於10月17日、10月29日和11月8日高見163.20、167.20和161.80元，雖然三者都高於160.00元，不過期內僅見10月29日收報162.50元，處於160.00元之上，之後便不復再。

京東集團案例研究典型「頭肩頂」與「整理型頭肩頂」。（京東官網）

確認跌穿頸線參考

上述三日高位令整固期內出現「頭肩頂」，由於股價走勢是在整固前見跌，故此可以否定出現典型「頭肩頂」；卻是出現「整理型頭肩頂」。

於2024年10月17和29日的左肩和頭部之間，低位見於10月18日的149.30元；另於10月29日和11月8日的頭部和右肩之間，低位見於11月6日的148.70元。此兩低位連成一線形成「頸線」，並且隨著11月12日收報144.10元，確認跌穿「頸線」，代表整固期結束，股價也會延續整固前走勢，繼續下跌。實則11月11日經已見跌，至11月15日出現五連跌。

於2024年11月15日低見128.80元，較「頸線」約於149.00元水平，累跌逾13.50%，相對10月17日至11月8日歷時逾三週，股價介乎161.10至148.70元，波幅不到7.70%，13.50%較之多出近八成，上述五連跌得出股價已進入跌勢的結論毋庸置疑。

另可留意「量度跌幅」，從「頭部」的167.20元相對「頸線」約於149.00元水平，相差18.20元，以149.00元減之，目標價為130.80元，而11月15日低見128.80元已超出目標價，所以從11月18日至月底，僅曾低見132.30元（11月25日），沒有超過128.80元，並於期內收市價介乎133.30至143.80元，歷時近半個月差距不足7.90%，初步見跌勢結束亦可理解。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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