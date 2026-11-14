「技術分析」系列壓軸形態解讀　如何判斷整固後能走多遠｜聶振邦

今日我們從「整理型頭肩底」，轉至探討「整理型頭肩頂」，除了是「圖表形態」系列會看的最後一種形態，亦是整個「技術分析」系列會看的最後一種形態。從名稱不難看出「整理型頭肩頂」是「整理型頭肩底」的倒掛形態，意味著將上兩回看「整理型頭肩底」的特點倒轉來看，便是「整理型頭肩頂」的特點。既已看到最後一種形態，認為毋須急於作結，自然不會草草用「倒轉來看」四個字便解說完事。事實上，筆者已將一個在「整理型頭肩底」的特點未有在上兩回探討，提升探討「整理型頭肩頂」的可觀性。



「整理型頭肩頂」結構講解

筆者先交代在看「整理型頭肩底」時轉移至適用於「整理型頭肩頂」的特點。就出現此形態的條件而言，「整理型頭肩頂」是整固後傾向利淡形態，就著與「整理型頭肩底」一樣，同屬延續整固前走勢的形態，代表「整理型頭肩頂」有望出現，必須在股指或個股進入整固期前走勢是下跌，並且歷時不少於兩週。而於整固期內股指或個股出現「反彈」假象，會見三個尖峰，同時第二尖峰是三者中最高，形態上彷彿出現一個「山」字。隨著第三尖峰過後，賣方經已儲力充裕，令買方無法進一步反攻，故不存在出現第四尖峰的可能。

於整固期內出現「反彈」假象，會見三個尖峰，同時第二尖峰是三者中最高，形態上彷彿出現一個「山」字。（AI生成圖片）

跌穿「頸線」時會見「放量」

另可留意「頭肩」系列不論在反轉形態或整固形態，都必然能劃出「頸線」，於「整理型頭肩頂」的第一和第二尖峰之間會見一倒轉尖峰，於第二和第三尖峰之間也是如此，將這兩倒轉尖峰連成一線，便是「頸線」。在第三尖峰出現後股指或個股見跌，直至跌穿「頸線」，確立「整理型頭肩頂」形態結束，股指或個股延續整固前走勢，再度下跌。而在「整理型頭肩頂」出現時，相對股指或個股的成交金額或成交量在減少，及至跌穿「頸線」時會見「放量」。

形態出現後順勢歷時考量

畢竟在「整理型頭肩頂」的「頸線」屬於支持位，除非交投配合無法令跌勢壓穿「頸線」。至於在「整理型頭肩底」未有探討的是整固期結束後，股指或個股的單邊行情能走多遠，便要參考「量度升幅」，相對在「整理型頭肩頂」是看「量度跌幅」。對於「整理型頭肩底」，「頸線」往下伸延至「頭部」的垂直距離為「量度升幅」參考。市場上有看法指向是「至少量度升幅」，筆者認為這種看法的適用性在於「整理型頭肩底」出現歷時多長，一般是早前升勢歷時不少於一半，才可望股指或個股脫離整固期後，實際升幅多於「量度升幅」。

再看「整理型頭肩頂」，「量度跌幅」為「頸線」往上伸延至「頭部」的垂直距離。當然市場上也有「至少量度跌幅」的觀點，筆者認為同樣只適用於整固期歷時不少於早前跌勢歷時的一半。究其原因是本身主導走勢的一方透過整固期來「回氣」，要是整固期太短將導致聚力不足，那麼就算能成功跨出「頸線」，股指或個股要延續整固前走勢也無法走得太遠，便迎來對家的反攻。而就著「至少量度升幅」與「至少量度跌幅」，後者較可能出現，「羊群心理」沽貨比買貨常見，相信大家不難理解。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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