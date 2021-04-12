阿里巴巴被罰｜標普︰互聯網巨頭企業未來或面臨更加嚴苛監管

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-12 22:20

阿里巴巴集團（阿里巴巴；A+/穩定/--）﹙9988﹚因違反《反壟斷法》而受到逾180億元人民幣罰款處罰，標普全球評級今日﹙12日﹚表示，由此解除了該公司及其評級面臨的一大不確定因素，但包括阿里巴巴在內的互聯網巨頭企業未來或將面臨更加嚴苛的監管，因此或將面臨更為激烈的競爭。

2020年12月，國家市場監督管理總局對阿里巴巴在中國境內網路零售平台服務市場濫用「二選一」壟斷行為立案調查。最終，阿里巴巴受到人民幣182億元（約合28億美元）罰款處罰。罰款僅佔阿里巴巴扣除債務後現金頭寸（截至2020年12月31日有3,390億元人民幣）的一小部分。

上述罰款處罰也解除了阿里巴巴面臨其它更加嚴重後果的可能性，例如面臨更高金額的罰款違反《反壟斷法》可能面臨高達前一年收入的10%的罰款，而阿里巴巴受到的罰款金額僅為其2019年收入的約4%，或其他更嚴重的行政處罰。

隨著政府監管加強，加之其他企業大舉投資風口領域，如社區團購，互聯網巨頭企業或將面臨更加激烈的競爭。因此，未來12至24個月內或更長時期內，阿里巴巴的核心商業交易市場的盈利能力可能會下降。由於開發「淘寶特價版」等舉措導致運營成本大幅增加，標普全球評級估計商業交易市場板塊截至2020年12月31日連續12個月的經調整EBITA利潤率將從前兩個財年（2019至2020）的71.5%下降至約68%。

儘管阿里巴巴的收入增速放緩且商業交易市場業務盈利能力下降，但標普預計其現金流將持續增加，原因是在《反壟斷法》下，並購和股權投資面臨更多限制，因此此類支出將會減少。此外，其他業務板塊的虧損狀況也將好轉，阿里雲等部分業務甚至將實現盈利。