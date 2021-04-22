唔怕大市悶　港股尋寶一圖看清　呢隻股靜靜雞咁贏│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-22 20:45

大市自從2月中旬被「殺估值」之後，交投變得淡靜，港股亦浮浮沉沉、未見起色，不過個股卻不乏投資機會，當中，中、小型股更是大幅跑贏大型股，可見資金從中尋找出路，或帶來投資啟示。

從下圖可見，大市自2月中旬下跌，但是中、小型股跌至3月9日率先見底，其後便告反彈，甚至挑戰近期高位。然而，恒指和大型股卻仍未止瀉，一直跌至3月25日才見底回升，一改通常大型股先於回穩的慣性。而中、小型股自3月9日後至今，均反彈近12.8%，遠較恒指和大型股在3月25日見底後反彈約4.6%為多。從此可見，資金趁市埸淡靜，先買入中、小型股，回報亦見較佳。

白線、藍線、橙線分別為恒生綜合大、中、小型股指數，紫線則為恒生指數。（資料來源：彭博）

如單比較3月25日之後的港股表現，不難發現過去一段日子，中、小型股表現較佳。恒生綜合中、小型股指數在3月25日期期間分別累升近7.6%及7.7%，大幅跑贏恒生綜合中型股指數的2.7%。

醫藥物管受捧 ASM太平洋異軍突起

在中、小型股指數之中，過去近一個月，不乏大升3成或以上的股份，當中，醫藥或生物科技股、物管股、周期股最為受捧。醫藥或生物科技股以四環（0460）、諾誠健華（9969）、微醫（0853）等跑出，物管股綠城服務（2869）、中海物業（2669）各升46.9%和34.7%。周期股中遠海控（1919）累升48.8%，鞍鋼（0347）和馬鋼（0323）分別累升36.8%和34.1%。

此外，績優股亦是追捧對象。ASM太平洋（0522）業績後大彈22%。公司今年首季純利按年大升21倍至5.2億元，遠勝預期，收入達43.4億元，按年升45.6%。同時，公司首季增長勢頭有望延續至第二季，預計第二季收入將介乎6億美元至6.5億美元。

今年首季，ASM太平洋新增定單總額創歷史新高達78.3億元，超越預測，並錄得強勁的未完成定單總額93.8億元，按季增加58.2%。管理層預期中長期毛利率可持續改善。首季毛利率按季及按年分別升4.12個百分點及2.68個百分點，至39.6%。

特步累升48%跑贏李寧

至於體育用品股特步（1368）更是「靜靜雞咁贏」，股價今日大升近14%，而自3月25日累升47.9%，跑贏「國民品牌」李寧（2331）的累升27.6%。

特步今年首季零售銷售增長（包括線上線下渠道）按年增長約55%，主席兼行政總裁丁水波透露，主品牌今年將新開200至300家，獲摩通予上調目標價至8元，重申「增持」評級。

故此，市場已先押注至中、小型股之中，投資者可從中參詳市場投資口味，並藉以賺取回報。