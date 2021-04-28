初創企業│Buyandship 助友和拓東南亞網購　友和海外訂單急升10倍

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-28 13:57

數碼港初創企業Buyandship 國際網購轉運利用其集運平台及百萬註冊用戶的基礎，首與香港本地商家友和Yoho合作，助友和的海外訂單急升10倍。

不少本地商家現時選擇在 Market Place 上銷售產品，這既需要付出20%至30%的毛利給銷售平台及承擔物流成本，又不能鎖定消費者。Buyandship 則可將消費者直接帶到品牌網站，能有效為商家摒除海外銷售之障礙。商家只需把商品送往 Buyandship 香港倉庫，海外網購用戶便可將產品集運送到手上。

Buyandship 自 2014 年成立，公司已在電商物流行業建立穩固地位。於2021年第一季度，公司於東南亞各國擁有共過百萬註冊用戶，而透過 Buyandship 由世界各地轉運的產品金額已達46億港元。Buyandship現正與香港網購電器及電子產品平台友和Yoho 合作，網購用戶在其平台尋找商品之餘，又幫助商家開拓新訂單來源，故造就在疫情期間，逆市中搶佔商機。

助友和海外訂單急升10倍

Buyandship 創辦人李兆倫稱，有見疫情影響下，零售業大受打擊，商家紛紛投入網上銷售業務，可惜礙於運費及物流處理等成本限制，往往只能服務本地顧客。眼見海外購物已成趨勢，單於亞洲已有17億網購人口，如此實是錯失良機。公司與友和Yoho 開啟的合作便是希望協助商家打破貨運成本限制，進軍海外市場。

他表示與友和Yoho 的合作非常成功，已大大提高其海外銷售額，公司期待與更多商家合作，發揮協同效應創造多贏局面。

友和創辦人及行政總裁胡發枝表示，可以用合作形式的渠道測試海外市場的水溫，對香港商家有很大的作用。而在短短一個月的測試階段內，來自馬來西亞、菲律賓及新加坡等東南亞各國的訂單已經急升10 倍，為我們將來全面進入市場打好基礎。