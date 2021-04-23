高血壓｜疫下中大團隊醫療初創平台用戶增　盼建大數據庫預防疾病

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-23 08:00

5月17日是世界高血壓日，作為都市最常見的「隱形殺手」，香港有三分之一的人口患有高血壓。雖然不少人有每日量血壓的習慣，但大多只靠手抄紀錄，既容易出錯也不會長時間保存。近年有本地初創醫療公司運用科技，只需用手機鏡頭拍照就可記錄血壓計讀數，並將血壓資料直接上載到雲端，方便追蹤和記錄。在疫情之下，團隊希望科技能減輕醫療負擔和遙距關心長者健康狀況，長遠而言更有望建立血壓大數據庫，讓更多人能關注高血壓問題。

每年五月是「全民關注血壓月」 ，香港中文大學亦將舉辦一連串的活動，希望藉此提高市民對有關症狀的認識。（網頁截圖）

新冠肺炎疫情令市民人心惶惶，但大眾卻因此更關注個人健康。香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授蔡錦輝指出，現時香港約有100萬人正服用高血壓藥，另有約100萬人患有高血壓而不自知。數年前他與多名學生創辦DeepHealth醫療初創公司，並推出了「HealthCap拍健」流動應用程式，讓用家可透過拍照來記錄血壓數據。

蔡錦輝指，應用程式可以辨識到市面上絕大部分血壓計的數字，而疫情下長者中心關閉不准探訪、醫院門診減少，令平台的使用量有所增加。他表示，團隊較早前曾在兩間政府普通科門診診所試行計劃，患者以應用程式記下血壓情況，如情況良好，或可省卻「見醫生」的步驟直接向護士取藥，「係疫情下嘅新變化，以前冇人咁諗過。」。他又指一現時亦有80多間社區中心正在使用服務，社工在無法進行探訪之下，看過長者經手機應用程式上傳的遙距數據，可通電話關心長者。

香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授蔡錦輝指出，現時香港約有100萬人正服用高血壓藥，另有約100萬人患有高血壓而不自知。（呂諾君攝）

蔡表示，應用程式至今有約5,000人下載，當中有3,000人為活躍使用者，他希望來年能增至一萬人。「以前用筆寫（紀錄）可能一個月就會掉，但有咗呢個平台後，可以建立一年、十年嘅數據。」他認為，建立大數據庫後，下一步可做到預防疾病，而未來則期望能增加監察聽力衰退、糖尿病等其他症狀。

每年5月是「全民關注血壓月」 ，香港中文大學亦將舉辦一連串的活動，包括免費健康教育講座、網上烹飪和運動課程、​「愛分享」血壓健康送暖行動等等，希望藉此提高市民對有關症狀的認識。

活動詳情可參考以下連結：https://www.mmm.sphpc.cuhk.edu.hk/