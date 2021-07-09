柏傲莊混凝土未達標須拆卸　倪學仁：屬人為疏忽　代理稱賠償合理

社會新聞
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大圍站上蓋物業柏傲莊 III，因牆身底座混凝土檢測後未達要求，第一座及第八座的牆身底座混凝土強度不達標，主要是發展商新世界（0017）昨日﹙8日﹚表示決定拆卸重建，料因而需延期交樓約9個月，受影響的住戶涉846戶。

結構工程師倪學仁今日於香港電台節目《千禧年代》中表示，根據現時的報道指，大廈原本應使用強度屬「C80」的混凝土，是每一個平方毫米可承受8公斤壓力的混凝土，但現時卻錯用強度為「C45」的混凝土，令樓宇結構上不理想，現時難以知道是那個部門出錯，但相信為人為疏忽。

結構工程師倪學仁表示，根據現時的報道指，柏傲莊 III大廈原本應使用強度屬「C80」的混凝土，是每一個平方毫米可承受8公斤壓力的混凝土，但現時卻錯強度「C45」的混凝土，令樓宇結構上不理想，相信為人為疏忽。 （余俊亮攝）

倪學仁又說，技術上，發展商可選擇可以透過加厚牆身等加固樓宇作修補，但可能要面對室內空間縮細的問題，或會影響單位佈局，又因此令買家對樓宇安全失去信心，認為拆卸重建可以避免日後的麻煩，又指現時的重建並非由地基做起，可以保留現有地基，由出現問題的住宅樓層起重造。

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柏傲莊 III兩座樓宇的牆身底座混凝土強度不達標，要拆卸重建。（資料圖片）

對於業主的賠償問題上，美聯住宅部行政總裁布少明表示，現時未有接觸到有業主決定取消交易，大多願意等候9個月才正式收樓，他說，三期的買家當中，有四成為投資者，另外部份為自住物業。

結構工程師倪學仁表示，柏傲莊 III兩座樓宇的牆身底座混凝土強度不達標，要拆卸重建，並相信為人為疏忽。 （余俊亮攝）

布提到，現時發展商開出的賠償方案合理，由於現時的息口較低，正常供樓利息高近5厘，現時發展商提供的7厘利息補償，即全期利息補償以最優惠利率加2厘，相當不錯，除非業主急於換樓或要即時入住需意外，預計不少業主也會同意，又認為對買家購買有關發展商的樓宇信心的影響不大。

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