柏傲莊 III ｜按揭界：買家被拒承造按揭機會低　惟估價或受影響

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-09 12:38

新世界（0017）昨（8日）公布，主動拆卸及重建大圍站柏傲莊 III，有按揭界人士預計，樓盤買家被銀行拒絕承造按揭的機會較低，不過銀行會於批核按揭及收樓時重新估價，如受特殊事件影響導致估價不足，或會影響銀行最終批出的按揭貸款額。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，選擇繼續完成交易的柏傲莊 III買家，由於事件因而可以獲得額外津貼，於申請按揭貸款時，銀行有機會要求有關的補償需要在貸款額中扣減，對於目前已上會的即供買家，或需要補交首期差額。

特殊事件影響或導致估價不足

此外，莊氏又指出，銀行會於批核按揭及收樓時重新估價，如受特殊事件影響導致估價不足，或會影響銀行最終批出的按揭貸款額。不過，他認為柏傲莊是近年其中一個最具吸引力新盤，而且定價較低，發生上述情況的機會極微。

經絡：買家被銀行拒絕承造按揭機會不高

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，發展商實力雄厚，加上提供多項補償措施，銀行及買家應有足夠信心該項目最終能完成交易。

據了解，銀行對上述情況取態正面，相信買家被銀行拒絕承造按揭，或買家主動取消成交的機會不高。曹續指，是次選擇即供或建期付款方式的買家比例平均，料買家往後承造該單位的按揭問題影響不大，但延後成交有可能涉及額外的租樓費用，令買家失去預算。