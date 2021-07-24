柏傲莊III｜買家陸續收到新世界信函　賠償金額分兩期收取

新世界發展（0017）與港鐵公司（0066）合作﹑位於大圍港鐵站上蓋項目柏傲莊 III，本月初因部份牆身結構的混凝土測試數據未達要求，須拆卸重建。據了解，有部份買家近日已收到新世界發出的信件通知，交代賠償方案。據悉，賠償金將分兩期發放，首階段可獲發大部份的賠償金，其餘將在交樓後才交付。

發展商7月8日宣布，正在興建的第一及第八座住宅物業，因部份牆身結構的混凝土測試數據未達要求，須拆卸重建。而交樓時間亦因而延遲九個月至2024年3月31日，新世界願向受事件影響的846伙買家，提供補償。據了解，買家近日陸續收到新世界的信件通知，交代業主可獲取的賠償方案。

據了解，信內發展商提出4個賠償方案，其中3個方案會因應買家簽定臨時買賣合約的付款方法。3個臨時買賣合約的付款方法分別是180天付款計劃﹑420天付款計劃﹑建築期付款計劃。餘下一個賠償方案，則向有意取消交易的買家提供。

據了解買家可獲一筆額外津貼，同時亦可獲得利息補償。利息補償由2023年6月30日起計至交易完成，息率為P加2厘。

買家於將於簽訂協議後，可即時取得額外津貼及部分利息補償，餘下利息賠償在交樓後獲得。