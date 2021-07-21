柏傲莊 III｜陳帆稱港鐵已履行責任　屋宇署要求月底交全面報告

新世界發展（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建。運輸及房屋局局長陳帆今日（21日）出席立法會大會時表示，政府當局高度關注事件，屋宇署已要求相關註冊建築專業人士，在本月30日前就事件提交全面報告，署方亦正就事件是否違反《建築物條例》進行調查。

他指出，港鐵透過公開招標委聘發展商，由發展商負責監督工程，港鐵首要責任是確保鐵路安全，認為港鐵已履行責任。

柏傲莊III底座石屎未達標 新世界主動拆卸重建 846戶買家受影響

+ 4

陳帆：明白大眾對港鐵「恨鐵不成鋼」

部分立法會議員質疑該事故是否涉及港鐵及屋宇署監工不力，陳帆表示，明白議員對港鐵有「恨鐵不成鋼」的期望，但要明白港鐵是項目擁有人，需要分清楚哪一個單位需要負上責任。港鐵以招標形式把發展項目批予新世界，認為新世界有責任確保建造工程符合法例要求。

地產及建造界代表石禮謙批評陳帆的回應簡化事件，指港鐵和新世界也需要負責，又關注相關賠償由港鐵還是新世界負責，會否影響港鐵及政府收入。陳帆表示，港鐵首要責任是確保鐵路安全、公眾安全，而有關賠償或申索的事宜按合約條款處理，內容保密，甚至政府也不得悉合約內容。