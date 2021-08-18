壹傳媒財報及審計遭財匯局調查　涉減值評估等

財匯局公布，就壹傳媒（0282）截至2019年3月31（2019年年度賬目）、截至2020年3月31日（2020 年年度賬目）及截至2020年9月30日六個月（2021年中期賬目）的財務報表展開查訊；對德勤 • 關黃陳方會計師行（德勤）就壹傳媒2019年年度賬目進行的審計展開調查；以及對中正天恆會計師事務所有限公司（中正天恒 ）就壹傳媒2020年年度賬目進行的審計展開調查。

財匯局又稱，從主動監察市場事態發展（注意到 2019年、2020年及 2021年截至3月31日的三個財政年度之間很遲才更換核數師）; 監管機構的轉介及公眾的投訴發現與壹傳媒財務報表及審計相關的問題。

該局將就壹傳媒2019年年度賬目、2020年年度賬目及2021年中期賬目中管理層就現金產生單位的減值評估，以及於這些財務報表所作的減值撥備是否適當; 及壹傳媒管理層就2020年年度賬目及2021年中期賬目的持續經營評估，以及因此而採用的持續經營會計基礎及在這些財務報表中作出的披露。