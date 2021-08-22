阿富汗或變市場黑天鵝　美撤軍不當　恐埋這危機｜林子傑

一班Fund佬的定期聚會中，大家正在討論當前市場中最被低估的風險是什麼。市場目前的共識是：美國股市無法維持目前的高估值而在未來會發生下調，基於過去的經驗資本市場暫時沒有脫鈎（ decoupling），即當美股下調時，所有的風險資產都會同時下調而大多數投資者現在認為，量化寬鬆的縮減和加息是最可能擾亂美股上升趨勢的因素，但筆者相信市場嚴重低估了美軍從阿富汗撤軍的潛在影響。

阿富汗戰爭廿年 美收場混亂惹關注

在阿富汗戰爭上，美國耗了20年時間，燒了2 萬億美元，在巔峰時期指揮了13萬聯軍，並使用了世界上最先進和最致命的武器。儘管如此，還是無法擊敗僅約7萬5千人的塔利班部隊。更重要的是，這場戰爭到底取得了什麼成果？在上一次的聯合國安理會聽證會上，多達20個不同的恐怖組織宣佈在與塔利班部隊共同作戰。

從心理角度看，這場戰爭影響了美國世界霸主的地位，並嚴重地撕裂了美國內部。媒體預期許多返國的退伍軍人將面臨戰爭反對者（認為他們殺害無辜）和支持者（認為他們輸了戰爭）的雙重負面反應。

阿富汗戰爭：阿富汗自1970年代末起陷入內戰，而美國的參與則源於2001年9月11日，恐怖份子對美國發動襲擊事件。圖為駐扎在阿富汗坎大哈（Kandahar）的美軍。（Reuters）

若特朗普在去年11月大選獲勝，他應該會用一種令中東、美國和全世界都更容易接受的方式撤出阿富汗。儘管拜登繼承了特朗普的撤軍承諾，但他的撤退方式破壞了他在國會、美國本土和世界的信譽。上個月，拜登仍然堅持認為塔利班會乘勝追擊而統治整個阿富汗的可能性極小，該錯誤判斷令很多無辜且支持美國的阿富汗人喪命。

「越戰」前車可鑒

我們再來看看，美國充當國際警察的前車之鑒。46年前，美國輸掉了歷史上的第一場戰爭。那場戰爭導致美國經歷了前所未有的失敗，政府無法對在越南戰爭中深受影響的廣大美國人交代，這包括了在越南服役的美國軍人、陣亡的近6萬名美國士兵的家屬，以及因越南戰爭而對國家失去信心的美國公民。

在國際方面，越南戰爭引發了一波對美國國際角色的質疑浪潮，並直接導致了美國國際收支的巨額逆差。因當時的約翰遜總統不願增加稅收以支付戰爭費用，而引發了嚴重的國內通貨膨脹，最終導致了美元的大幅貶值和布雷頓森林體系（Bretton Wood System）的終結。

圖為2021年8月20日，美國總統拜登於白宮就阿富汗撤離行動發言。（AP）

美撤軍引發「疑美論」 造就中俄舞台？

最後，美國在阿富汗戰爭的失敗，將如何影響華盛頓和北京之間日益激烈的競爭？美軍的撤出導致整個西方聯盟的崩潰，影響了美國擔任西方國家代言人和世界警察的公信力，令美國公民質疑美國是否還在國際舞臺上做著應該和正確的事情。

這次撤軍，完全符合中國和俄羅斯政府推動的兩個關鍵資訊：美國的整體實力正在下降，以及美國的盟友不能再依賴美國給的安全保證。與越戰不同，這次阿富汗的人民是希望美軍留在阿富汗繼續保護他們，因此這次撤軍徹底辜負了他們對美國的信任和期望。

對許多美國人來說，受阿富汗撤軍的影響，他們對美國政府的訴求是將數千名駐紮在韓國和亞洲其他地區的美軍也帶回家，並讓這些國家自己解決自己的問題。

如果美國政府不小心處理戰後的後果，可能會導致美元崩潰，從而引發下一次全球金融危機。馬山資本的研究團隊正在編寫一份詳細報告，重點介紹阿富汗戰爭對投資市場的潛在影響以及投資機會。該報告將很快在我們公司的網站上發布，筆者未來也會在這專欄與各位讀者分享重點資訊。

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【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師