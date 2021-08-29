金融圈兩性關係　何謂真正擁有　闊太與女強人過招論心法｜知薇

夏季尾聲，已過三伏，透過巨大玻璃的陽光依舊明亮晃眼，幸好窗外平靜的深藍海灣，為視線平添一抹清涼快感。港島南這間豪華的私人俱樂部裏，一班來自五湖四海、不同背景、優雅美麗的女人們，正在享受她們的下午茶時光。枱面上，金色香檳、醇香咖啡、精美小食，觥籌交錯甚是豐盛；桌邊沿，蔥蔥玉指、金銀鑽珠、各色美甲，華麗香艷極為養眼；椅背上，「愛香路迪」、大小不一、材質各異，奢華質感盡顯張揚。

話題上天入海、博古通今一番之後，落在「何謂真正的擁有」。眾人笑談起星女郎張雨綺甚為出名的金句。話說張姐姐曾在網上直播展示某名牌手袋時，論其好處是「容量大可裝換洗衣服和洗漱用品，可逛街買菜旅行」，暫且不求解這狂放評論對大眾心理造成的陰影面積有多大，在座女士一致同意，氣場強到能用十幾萬的手袋去買菜，才是真正擁有、且霸氣佔有了那手袋。那一刻，人完全駕馭和超越了手袋，名牌因被她「寵幸」而更顯地位價值，她無需靠名牌為自己貼金加碼。

內地女星張雨綺一向敢言，更憑着率直的性格深受粉絲喜愛，她曾接受訪問時被問道：「買多貴的東西才會告訴自己要理智？」她隨即回應：「如果就是卡裏有錢的話，我覺得沒有什麼東西是需要理智控制的，但你如果卡裏錢不夠的話，我覺得時時刻刻都要理智。」相當霸氣！（微博@張雨綺工作室）

「真正擁有」的心得

鶯歌燕舞的笑聲中，眾人從演藝圈亂象，聊到金融圈的男女之事。為人較單純的某太問起，說若那幫金融男的夫人知曉這些暗渡陳倉，豈不大吵大鬧、天下大亂？席間最有地位的闊太N微笑輕答：「男人有如此江湖地位和財富榮耀，女人還想控製他的精神身體，那就太想不開了。」此話若是任何別人說，恐顯得看破紅塵、寂寞淒涼，但由這資深闊太說出，外加她那氣定神閑的態度和悠然自得的表情，立刻有種醍醐灌頂、分外清醒的智慧和超脫。如此眼界氣場，難怪先生寵愛呵護有加。比起一類聞小三色變、日不能安、夜難入眠的太太們，闊太N才是「真正擁有」了她的婚姻和家庭。

話音剛落，一直與夫君比翼雙飛、各闖事業的職業女性Y開聲分享她的心得體會。名校畢業的她，自小渴望經濟獨立和擁有自己的一片天地，而無需靠男人、為五斗米折腰諂笑、為討好男人卑躬屈膝。她從基層做起，一路勤奮努力的同時，也憑八面玲瓏的社交手腕和頭腦靈活的應變能力，得到上司貴人賞識和行業夥伴的支持。如今，她早在大型金融機構任高層，管理的資產和項目各個都在數十億美金的量級上。她的先生，也事業風生水起、肩扛重任、手握大權，他非但毫不被身邊的狂蜂浪蝶動搖，還對太太更加疼愛欣賞——愛她的獨立和自信、欣賞她的頭腦與能力，夫妻在一起時享受分析時局、討論工作、計劃投資和照顧家庭，有種志同道合的默契和親密。如此高質量的關係，可謂對「真正擁有」的定義創造了新高度。

這世上不少人，擁有的越多，就越沒安全感、越怕失去。如此惶惶不可終日，比起一無所有的孑然，這到底是擁有了，還是連你自己都失去了。知薇覺得，真正的擁有是個過程，最終目的並非擁有什麽，而是在追求過程中，慢慢成就了更好的自己。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。