細數律師四類型　「佛系型」行為令人髮指　罕有型又怎樣？｜知薇

幾周前剛簽完單刁，團隊慶功酒會時，大家突然談起一個項目上最關鍵的是哪些人。把「每個人都很重要」這些客套話放一邊，知薇在合併與收購（M&A）圈子混跡多年，深知有兩種專業人士要緊緊團結在身邊——做估值的和做法律的。一單刁能成事，除了雙方（或多方）大老板給力推動，執行起來，估值和法律兩大支柱，缺一不可。

估值人士，從投行到咨詢，從內部到外部，包括的分支太多，日後有機會再和大家慢慢拆解。今天，我們專心談公司律師（corporate lawyer）。

曾經，知薇自以為閱律師無數，就很天真地將其簡單分為兩種：

知薇眼中四類律師。（《是咁的，法官閣下》劇照）

第一種——平衡型：既專業嚴謹，又能理解並以商業目的為重，靈活運用法律架構，在商業和法律之間盡量找到平衡點。無論談判中風吹雨打，堅持「勸合不勸分」，助有情人終成眷屬。

第二種——法癡型：專業嚴謹，死守法律條文，口頭禪是「不可以這樣，也不可以那樣，只能這樣」，癡迷於法律條款的滴水不漏，卻難以兼顧雙方商業目標的達成。談判桌上稍有風吹草動，就擺出律師款「勸分不勸合」，導致本想結婚的戀人漸行漸遠，最終分道揚鑣。

「佛系型」律師行為令人髮指

近年才發現，公司律師界竟有第三種類型——佛系型。不專業也不嚴謹，能佛系就什麼都不做，不起草文件（drafting），不標註文件（mark-ups），有些甚至連郵件都不自己寫，靠寄生下屬、同事或外部律師混日子。這類型，若能乖乖躺平，不擋著地球轉，也算無功亦無過。但若雲淡風輕時躺平，大風大浪時「還俗」，那就令人髮指了。

這類佛系還俗型律師，談判時，沒禮儀缺技巧，一味提高嗓門和挑釁情緒，還時常因沒做功課而「白送禮物」給對家（give away positions for nothing），把兩家都氣到吹胡子瞪眼，那才叫「低處未見低」的奇葩。之前少見這類型的律師，恐怕因為品種稀有，做內部律師或能混久些，若在外部律師行撈，恐怕早就被炒了。

久見另類律師甚驚喜

活久見，知薇最近又驚喜地發現「山外山，人外人」的律師。此人從律師行轉做內部律師，多年經驗，極其勤力——早起晚睡、隨叫隨到，很能幫到手——溝通協作能力強，法律意見平衡中肯，且靈活變通。與這位律師喝酒閑聊時，知薇發現她平日工作認真嚴肅，閑暇時吹水又十分風趣，感慨為不可多得的人才。聊到真情流露處，我問她為何如此投入努力，她答：「我愛法律文件，閱讀和修改它們對我是一種享受；找得我咨詢的人都是客戶，一如在律師行時的我待客戶如上帝，沒有比你們的事更重要的事了。」聽完我楞住語塞，驚嘆又感動人家境界如此高。

對於這神奇罕有第四種律師，知薇震撼之餘，一時想不到該稱呼什麼型。各位見多識廣的讀者們，請集思廣益，幫手起個名吧。

更多「見薇知著」：

職場變革！ 員工不再是社畜 做人老板如此才叫型｜知薇

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。