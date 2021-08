炫富得讓人Respect　顯露身份不俗套　老闆與下屬一場探戈｜知薇

灰奶油色的賓利在夜色中滑過,它的平穩舒適和座位的柔軟觸感令人上癮。對岸綿延閃爍的燈火,車內皮革香水味的冷氣清風,合奏著奮鬥和欲望的交響樂。

大宅鐵門緩緩打開,車在白色洋房前停下。司機通知我「Ms., we have arrived. (女士,我們到了)」。1小時前,我還在辦公室和團隊趕報告——這份老板3小時前才急急要的、需大量數據的分析。從中午到現在,滴水未進的我頭腦亢奮而不覺辛苦。這不是第一次,也不會是最後一次。

我拎著電腦包下車,踏入洋房大門。白髮男管家彬彬有禮的迎上來「Welcome madam, please leave your shoes here. Thank you! (歡迎女士,請將鞋子留在這裏。謝謝!)」我一邊照做,一邊在腦中快速梳理匯報重點和可能出現的問題。

實習生妙答老闆深層次提問

第一次到老闆大宅。香水百合的艷香和古典鋼琴曲的輕揚充滿這個空間,雪白的大理石樓梯把我帶到客廳中心。一邊落地窗外有夜雲、遠山、波光、燈火的無敵海景,中央高掛的水晶吊燈隨風微顫,另一邊黑白大理石餐枱上,水晶盤裏各種水果散著香氣。老闆正端坐枱前,專注的看著面前的iPad,眼鏡映出我剛發給他的報告。

「來了。」老闆起身帶我到落地窗邊,措不及防地問:「這裏看海,沙灘看海,哪裏風景更好?」 我輕輕一震,記憶拉我回到自己投行實習生轉正那天,從沒窗的War Room(作戰室),轉到全海景的Open Floor上。當時的老闆問:「Which view is better? Here or there? (哪裏風景更好?)」記得我那時心裏罵「廢話!」嘴上還要賣乖,甜甜答道:「Here, of course, thanks boss! (當然是這裏,謝謝老板)」

原來混久了,難免落俗套;老闆話中有話,卻無甚新意。我決定高冷一下:「Just different perspectives. (角度不同而已)」老板推了推眼鏡,笑出了聲「Good answer!(好答案)」我明白,老板一邊欣賞我答案的小聰明,一邊不爽我不稀罕他炫耀奢華的小傲氣。

炫富的最高層次

炫富,不是富豪或網紅的專利,更是老闆吸引、啟發和拴住人才的套路。帶員工出入高級會所不過是入門級手法。請親信到自家豪宅別墅做客,讓司機、管家、傭人、大廚好好招呼上檔次些,營造「自己人」的感覺,深化彼此信任關系。再進一步,則讓你耳濡目染,漸漸開始嚮往老闆的資產消費、生活品位、人脈圈子,用老闆的魅力和實力,強化你的忠誠度,啟發你深層次的欲望,引發你不停提升的動力,期盼藉此有朝一日追上老老闆的腳步、接近老闆的層次。知薇有位投行舊友,買豪車別墅早已不在話下,最近正向老闆請教買私家遊艇。接下來,估計要向老闆看齊,買買私人飛機、養養小鯊魚,才過癮。生命有限,欲望無窮,如此一路向往和追求,會對老闆更加死心塌地。

夜漸深,報告改好。我收拾電腦時,一眼瞥見身後收藏櫃裏,最顯眼位置擺的,竟是那支傳說中「超人」贈予極少數人的、橡木盒裝、印有50字樣、價值10萬美金的1965年Macallan。老板見我定神傻看這首富級的炫富,露出滿意的微笑。

「超人」這種炫富,我好buy。不因那支酒,是為盒裏那本小書、那段文字、那份情懷、那種智慧。老闆這種炫富,我好respect,畢竟,獲此禮物的人,鳳毛麟角。

