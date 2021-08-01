炫富得讓人Respect　顯露身份不俗套　老闆與下屬一場探戈｜知薇

灰奶油色的賓利在夜色中滑過，它的平穩舒適和座位的柔軟觸感令人上癮。對岸綿延閃爍的燈火，車內皮革香水味的冷氣清風，合奏著奮鬥和欲望的交響樂。

大宅鐵門緩緩打開，車在白色洋房前停下。司機通知我「Ms., we have arrived. （女士，我們到了）」。1小時前，我還在辦公室和團隊趕報告——這份老板3小時前才急急要的、需大量數據的分析。從中午到現在，滴水未進的我頭腦亢奮而不覺辛苦。這不是第一次，也不會是最後一次。

我拎著電腦包下車，踏入洋房大門。白髮男管家彬彬有禮的迎上來「Welcome madam, please leave your shoes here. Thank you! （歡迎女士，請將鞋子留在這裏。謝謝！）」我一邊照做，一邊在腦中快速梳理匯報重點和可能出現的問題。

實習生妙答老闆深層次提問

第一次到老闆大宅。香水百合的艷香和古典鋼琴曲的輕揚充滿這個空間，雪白的大理石樓梯把我帶到客廳中心。一邊落地窗外有夜雲、遠山、波光、燈火的無敵海景，中央高掛的水晶吊燈隨風微顫，另一邊黑白大理石餐枱上，水晶盤裏各種水果散著香氣。老闆正端坐枱前，專注的看著面前的iPad，眼鏡映出我剛發給他的報告。

「來了。」老闆起身帶我到落地窗邊，措不及防地問：「這裏看海，沙灘看海，哪裏風景更好？」 我輕輕一震，記憶拉我回到自己投行實習生轉正那天，從沒窗的War Room（作戰室），轉到全海景的Open Floor上。當時的老闆問：「Which view is better? Here or there? （哪裏風景更好？）」記得我那時心裏罵「廢話！」嘴上還要賣乖，甜甜答道：「Here, of course, thanks boss! （當然是這裏，謝謝老板）」

原來混久了，難免落俗套；老闆話中有話，卻無甚新意。我決定高冷一下：「Just different perspectives. （角度不同而已）」老板推了推眼鏡，笑出了聲「Good answer!（好答案）」我明白，老板一邊欣賞我答案的小聰明，一邊不爽我不稀罕他炫耀奢華的小傲氣。

炫富的最高層次

炫富，不是富豪或網紅的專利，更是老闆吸引、啟發和拴住人才的套路。帶員工出入高級會所不過是入門級手法。請親信到自家豪宅別墅做客，讓司機、管家、傭人、大廚好好招呼上檔次些，營造「自己人」的感覺，深化彼此信任關系。再進一步，則讓你耳濡目染，漸漸開始嚮往老闆的資產消費、生活品位、人脈圈子，用老闆的魅力和實力，強化你的忠誠度，啟發你深層次的欲望，引發你不停提升的動力，期盼藉此有朝一日追上老老闆的腳步、接近老闆的層次。知薇有位投行舊友，買豪車別墅早已不在話下，最近正向老闆請教買私家遊艇。接下來，估計要向老闆看齊，買買私人飛機、養養小鯊魚，才過癮。生命有限，欲望無窮，如此一路向往和追求，會對老闆更加死心塌地。

夜漸深，報告改好。我收拾電腦時，一眼瞥見身後收藏櫃裏，最顯眼位置擺的，竟是那支傳說中「超人」贈予極少數人的、橡木盒裝、印有50字樣、價值10萬美金的1965年Macallan。老板見我定神傻看這首富級的炫富，露出滿意的微笑。

「超人」這種炫富，我好buy。不因那支酒，是為盒裏那本小書、那段文字、那份情懷、那種智慧。老闆這種炫富，我好respect，畢竟，獲此禮物的人，鳳毛麟角。

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。