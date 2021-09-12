大法官鋤強扶弱　反壟斷案Apple敗　但Epic未贏｜伽羅華

由遊戲開發商Epic Games向蘋果公司（Apple）興訟的反壟斷案，上周五（10日）終有裁決結果，聯邦法官Yvonne Gonzalez Rogers鋤強扶弱，飭令Apple必須讓流動應用App的開發商引導消費者可以使用外部支付方式，同時批准Epic尋求的禁令。不過，裁決結果宣布後，與訟雙方均表達不滿，揚言會提出上訴。

Gonzalez Rogers的裁決將令Apple最能生金蛋的App Store收入受壓，Apple股價周五跌穿150美元關，收報148.97美元，跌3.3%。自Apple周二創盤中新高157.26美元後，便墮入美股的「9月魔咒」泥濘中。道指在高盛、大摩、花旗及美銀等大行齊齊唱淡下，連跌5個交易日，Apple也跟跌四天，裁決對Apple股價就如打落水狗，周五單日市值便蒸發843億美元﹙約6,575億港元﹚，而上周全周共蒸發1,323億美元（約1.03萬億港元）。

這宗歷時一年的反壟斷大案，要追溯至去年8月，Epic在其超人氣手遊《Fortnite, 堡壘之夜》的iOS和Android版加入一項極具爭議的更新，允許用家繞過App Store和Google Play商城的三成分成，直接向Epic支付課金，結果惹來Apple雷霆反擊，Apple先以違規理由將《Fortnite》遊戲下架，其後Google亦跟隨禁制，而該項爭議成為Apple與Epic兩者對簿公堂的觸發點。

App Store料年賺逾160億美元 食水最深

業界估計，App Store每年為Apple帶來逾200億美元收入，實際利潤遠超過160億美元，是公司僅次iPhone銷售以外最賺錢的板塊，按八成利潤率計，更是最「食水深」的業務。向App開發商收取三成分成被業界戲稱為蘋果稅（Apple Tax），市場擔心裁決或迫使這間全球最大的科網巨頭改變其整個應用App的商業模式。

資料顯示，目前搭載蘋果各類OS（包括iOS、iPadOS及MacOS）的終端數目則達16.5億部，應用App數目逾400萬，由App建立的生態圈已是一門萬億美元的大生意。

平情而論，裁決有各打五十大板之嫌，或可以說在壓低Apple的大企氣焰上略為重手，Gonzalez Rogers要求蘋果不得限制App開發商將用戶引導至第三方支付的選擇，並給與90日時間作出改變（12月9日生效），但未給與Epic太多甜頭，她讓Apple自行決定是否讓Epic重新上架，並判罰Epic刻意繞過Apple在《Fortnite》的iOS版中添加直接付款選項，違反平台合約，必須向Apple支付期間所得所有收入的三成，總額超過350萬美元。

Epic首席執行官Tim Sweeney對裁決結果表示失望，他在推文指，裁決對開發商及消費者來說都不是一場勝利，公司正為以十億計消費者爭取「應用內支付in-app payment和App Store之間的公平競爭」。

Epic對裁決失望 蘋果稱成功不是違法

Apple則引述裁決書第185頁內容稱，「考慮到許多其他競爭對手，Apple在手遊支付市場上沒有壟斷力量，又強調success is not illegal」，所以與訟雙方都未能取得最佳情境的勝利，但亦未全輸，兩者都各自慶祝裁決對其有利的部分。

今次圍繞訴訟最大的兩個核心問題，一是Apple對旗下App Store的應用軟體交易收入抽取高達三成蘋果稅是否合理，二是Apple對應用軟體的嚴格控制會否造成不公平現象，從而傷害開發商和用户的權益。

Gonzalez Rogers法官沒有命令Apple下調三成的蘋果稅，但她質疑三成分收水平是否合理。她認為，作為App開發商使用Apple平台的知識產權許可，以及接觸其用戶群而支付所得收入的分成，這只能證明收取分成是合理，而不是費率水平。

科網平台面臨開放壓力 南韓出手禁三成分成

雖然Gonzalez Rogers法官聲稱，Apple阻止消費者使用其他支付方式是違法，但往好方面想，她未將其定性為市場壟斷者，而改變App Store商業模式僅僅削弱Apple以往的暴利，Apple用戶群一般已經習慣在平台進行支付，除非應用App開發商給出較大折扣，否則難以引導他們使用平台以外的方式支付，而且Apple亦可發掘其他商機來彌補損失，所以實際損失未必如外界想像般大。

隨着Apple揚言提出上訴，意味裁決結果不會是這宗反壟斷案的最終決定，Epic除了在美國興訟外，公司還在歐盟、英國和澳洲對Apple採取法律行動，而且以同樣理由控訴Alphabet旗下Google的Google Play應用商店。

事實上，近月Apple與Google等科網巨企正面臨全球監管機構和訴訟的壓力，要求兩者將應用App平台向外開放，例如南韓近日禁止App Store及Google Play應用App商店利用市場地位，要求App開發商提供三成分成。此舉已經迫使Apple作出適度讓利舉措，公司最近向包括Netflix和Spotify等應用App開發商拋出橄欖枝，容許他們引導客戶到App Store以外方式處理支付交易，但新規則不適用於手遊App，因為這是Apple最賺錢的生意，未到監管機構真正出手，Apple不會輕易讓步。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華