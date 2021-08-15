新冠疫苗商機大爆發　Moderna等創新藥企市值現「泡泡」｜伽羅華

上周四（12日）內地A股市場出現「核彈級」集資案，全球鋰電池龍頭寧德時代擬非公開配股募資不超582億元人民幣，並瞓身投向鋰電池領域，但耐人尋味的是，周三收市後比亞迪﹙1211﹚突然澄清公司沒說過向Tesla供應刀片電池，這個傳聞早已於市場發酵足足一周，直至配股行動前一日才來澄清（並非否認），令人感覺是為寧德時代巨型配股集資而發出。



今年投資市場有三大主題，分別是鋰電、光伏及芯片，隨着中央揚言未來五年繼續打壓科網平台經濟，料騰訊﹙0700﹚、阿里巴巴﹙9988﹚及美團﹙3690﹚股價前景短期難以翻身下，「鋰光芯」遂成為中港投資者抱團取暖的人氣板塊，另一人氣板塊新冠疫苖股亦冋樣受到全球投資者青睞，成為游資充斥最擠擁的交易，相關估值已到達高峰，其至開始遭投行唱淡，直指疫苗股有沽空操作的空間。

新冠疫情反覆下，疫苗需求成為新常態，就造兩隻製藥股美國Moderna及德國小藥企BioNTech成為業內星級新晉，上周一兩企股價均創歷史新高，市值分別突破2,000億美元及1,100億美元，緊隨Johnson &Johnson、輝瑞、諾華及Merck等大藥廠之後，其實Moderna市值剛於上月15日突破千億美元，不足一月便勁升兩倍，而且一度超過Merck等老牌藥廠。

BioNTech上市不足兩年升逾33倍 晉身德藥企一哥

過去一年Moderna股價急升4.6倍，若以月初高位約500美元計更累升逾6倍，至於與輝瑞合作開發疫苗（中文名稱復必泰）的BioNTech，市值更躍升為德國最大藥企，較158年歷史的百年老店拜耳藥廠大一倍多。留意的是，BioNTech於2019年10月上市，首日市值僅為32億美元，其後市值與新冠疫情同比增長，迄今累升逾33倍。

藥企開發新藥，研發成本肯定是高投入，但只有一兩個巴仙的新藥最終殺出重圍，假設真的研發成功，並且獲美國食品藥品監督管理局FDA開綠燈批准上市，仍要看新藥針對的病毒是否持續經年生存、染病群體眾多，以及會否達到人們不得不延醫的境地，方能讓藥廠在專利期完結前攫取最大利潤，以往便曾因為有些新藥太成功杜絕病源，令患者人數大減，或是病毒突然消失無踪，最終拖累藥企血本無歸。

新冠疫苖商機直迫流感 今年銷售料破千億美元

不知是幸還是不幸，現有疫苗對新冠變種病毒的保護作用雖有下降，但仍在保護範圍內，預計人類與新冠病毒將長期共存，疫苗需求有望持續，已經有人預測新冠疫苗的商機可與史上最賺錢的流感病毒，或是能夠治療陽痿如威而鋼等相提並論，單以輝瑞/BioNTech及Moderna兩家藥企陣營便鎖定今明兩年超過600億美元的新冠疫苗銷售額，今年全年銷售額更有望突破1,000億美元。

根據最近的醫學報告，接種疫苗的人於6至8個月後抗體水平下降，以及新冠病毒出現包括Delta等多個變種病毒株，令全球疫情停不下來，需要接種更多疫苗避免疫情爆發，Moderna更揚言今年冬季前必須打第三針新冠疫苗加強劑，並隨後需要定期接種，對此呼籲大部分國家均作出支持，希望盡快形成群體免疫效應。

本月初Moderna公布第二季度財報虧轉盈，在其mRNA新冠疫苗銷售劑量接近2億劑下，營收收入43.5億美元，按年增長超過60倍，淨利潤達27.80億美元。BioNtech第二季度亦錄營收53億歐元，按年增長126倍，遠超市場預期32億歐元，淨利潤近28億歐元，預計今年營收可達159億歐元，彭博估計BioNtech在新冠疫苗分享的收益，或帶動德國GDP有0.5百分點增長。

大行亦預測輝瑞/BioNTech在2023將錄得收入超過66億美元，而Moderna收入更超過76億美元，其後年度收入將穩定在50億美元或更高水平，兩家藥企新貴市值不約而同於上周初攀上頂峰。

美銀指生科界「Tesla」難撐二千億美元市值

當投資者沉醉高估值的製藥股，甚至有市場人士給與Moderna為生物科技界的Tesla之際，美銀及摩根大通突然在季度業績公布後發報告唱淡Moderna，導致兩股隨後兩日出現暴跌，美銀與其目標價僅115美元，評級「跑輸大市」，摩通則與目標價170美元，評級「中性」，兩者目標價均遠低於上周五收市價389.78美元。

美銀認為，Moderna合理價若要達到天價市值2,000億美元，即相當每股500美元，必須作出以下假設，一是從2022年至2038年間每年銷售10至15億劑新冠疫苗，二是整個疫苗研發管道的成功概率達100%，三是總銷售額達到300億美元，要滿足上述三項條件極具挑戰性，故該行直接了當指出，Moderna業務基本面不足以支撐2,000億美元市值。

新冠疫情持續確保有關板塊的下行空間有限，若投資者捕捉新冠疫苗商機，但又擔心追入市值過高的製藥股，另一個可考慮投資的是醫藥外包板塊CXO，CXO為CDMO（合同定制研發）、CRO（合同研發）及CMO（合同定制）等作業模式的統稱，本港上市龍頭藥企藥明生物﹙2269﹚便是國際CXO市場主要參與者之一。

有市調機構估計，全球CXO市場規模將從今年659 億美元增至2026年1,133億美元，期內複合年增長率11.5%。藥明生物希望通過多項全球收購，冀在國際市場追趕瑞士Lonza、德國Boehringer Ingelheim及南韓三星生物等巨頭，其中Lonza與三星生物均有為Moderna生產新冠苗，而藥明生物的愛爾蘭廠房則為英國AstraZeneca生產腺病毒載體針劑，迄今生產2億支新冠疫苗針劑，並計劃今年底前生產4億劑腺病毒載體針劑，並且有額外生產多1億劑mRNA新冠疫苗的產能。