環球股債疲軟　加密貨幣一枝獨秀 數碼資產大勢所趨？｜林子傑

投資界已有一段時間沒有舉辦大型行業盛會了，與會者對此次盛會深感興奮。男士拿出許久未穿的tux，女士穿著優雅套裝出席晚宴。該盛會中，筆者留意到，來自加密貨幣資產領域的參與者數量顯著增加。在港交所前CEO李小加分享完對下一次金融革命的願景後，傳統投資經理們和加密貨幣投資者互相交流，話題的中心是：在全球股市債市疲軟下，為何加密貨幣一枝獨秀地上漲？

7月下旬以來，美國證券交易委員會（SEC）不僅針對加密貨幣發布了大量公告，還針對欺詐性的加密貨幣行為採取了實際罰款和拘捕。（資料圖片）

加密貨幣能否獲SEC認可成關鍵

投資者最關注的是加密貨幣的合法性，它未得到監管機構認可是最大的問題。7月下旬以來，美國證券交易委員會（SEC）不僅針對加密貨幣發布了大量公告，還針對欺詐性的加密貨幣行為採取了實際罰款和拘捕。

對於散戶來說，他們會認為這是監管機構在打擊加密貨幣；但對於專業投資者來說，此類行動不僅令更多的投資者認識加密貨幣，更能確定加密貨幣已經發展到監管機構不容忽視的階段。儘管加密貨幣的交易所交易產品已在加拿大和德國上市，但若加密貨幣 ETF 能在美國上市，則將會打開機構投資者資金的大門。

Bitcoin或有望成主流資產？

雖然 SEC不太可能在短期內批準加密貨幣ETF進入美國市場，但SEC清楚地表達願意對監管加密貨幣保持開放態度，這代表加密貨幣在未來有機會成為主流資產——比如全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）已將加密貨幣資產加入其投資組合。

不少比特幣（bitcoin）投資者將加密貨幣視為價值存儲 （storage of value）的工具和黃金的替代品。與黃金類似，許多投資者認為，較高的利率將使比特幣走低，因為高利率標誌著固定收入投資工具（債券、銀行存款）更具吸引力。因此，當市場降低未來加息預期時，加密貨幣將更受投資者的青睞。在大量的量化寬鬆（QE）環境下，有固定數量的比特幣更顯得具吸引力。

NFT成了藝術、時尚的新潮流（Getty Images）

NFT未來大趨勢

除了比特幣受到更多投資者關注之外，「非同質化代幣」（Non-fungible tokens，NFT）近年也活躍起來。NFT代表實體或數碼藝術、音樂或任何收藏品的擁有權。它們採用與加密貨幣（比如以太坊 Ethereum）類似的編程把特定資訊存放於區塊鏈（blockchain）上，並在網上進行買賣。

2021年，NFT 活動呈爆炸式增長。數字藝術家 Mike "Beeple" Winkelmann 創作的 Everydays: The First 5000 Days於 2021 年 3 月在佳士得以 6,930 萬美元的價格售出，成為有史以來最昂貴的 NFT 交易。NFT 的增長，令更多投資者在認識加密貨幣的同時也凸顯了它們在現實世界中的應用。

薩爾瓦多（El Salvador）於今年9月8日正式將比特幣作為國家法定貨幣，只是首日運作並不順利。數以萬計的民眾蜂擁下載當地政府的比特幣電子錢包，造成網絡擠塞，伺服器不勝負荷，更一度暫停運作數小時，同日比特幣價格亦因此而暴跌。不過，我們會問為何比特幣下跌後，又可以恢復得如此之快？

新認識的朋友在我身旁輕描淡寫拋下一句：「你揸唔掂㗎法拉利，唔代表架車有問題。」

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【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師