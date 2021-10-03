北交所靜靜起革命　深化規條「搶生意」　港交所須變陣應對｜刁佬

九月剛剛過去，國慶節比大家一個長週末休息一下，過去一個月香港的金融市場收到不同的消息及刺激，很多有價值的新聞都被迫放在第二個欄目之中，因為重磅消息一個接著一個。

首先習主席帶來共同富裕的新概念，令到中國富豪寢食難安，福無重至禍不單行，恒大終於出事，資金鏈斷裂，債券違約，甚至部份樓盤未能交收，源自香港的恒大樓盤更加傳出未能上會的消息。恒大出現的事故令到中港兩地的內房股受到十分嚴峻的衝擊，加上教育板塊以及娛樂圈相關的業務受到最新的政策影響。接二連三的打擊，整個市場之中好像沒有什麼好的消息。但刁佬性格比較樂觀，往往希望可以從好的一方想，在這個風雨飄搖的九月，一個新的交易所靜悄悄的在習主席的宣佈下成立，它就是我們的北京交易所。

2021 年 9 月 2 日北京證券交易所發布上市 、 交易及會員管理等基本業務規則， 並向市場公開徵求意見 。（路透社）

2021 年 9 月 2 日北京證券交易所發布上市 、 交易及會員管理等基本業務規則， 並向市場公開徵求意見。習大大於服貿會表示為了支持中小企業創新發展，深化新三板改革並設立北京證券交易所。中證監北京交易所負責人在《人民日報 》專訪中指出北交所融資額 、交易量和估值水準方面預計與滬深交易所不同；通過構建新三板基礎層、創新層到北交所層層遞進的市場結構 強化各市場板塊之間的功能互補 不斷擴大資本市場覆蓋面 提高直接融資比重。

刁佬從北京證券交易所發佈的上市規則中看到，規則明顯是針對中小企而設立，財務要求更細分為4種預期市值分別是2億、4億 、8億及15億。不過大家可能忽略了北京證券交易所上市需符合前設條件：在全國股轉系統連續掛牌滿12個月且已進入創新層 。

現時「新三板 」 的三個市場層次分別為： 「 基礎層 」、「 創新層 」及「 精選層 」， 這次組建北京證券交易所早在去年《 關於全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司轉板上市的指導意見 》中埋下伏線，其實是為了啟動「 新三板 」的中小企業融資平台，使在新三板已上市的中小企承接精選層，而將現時已在新三板掛牌的精選層公司全部轉為北京證券交易所上市公司，而符合條件的創新層掛牌公司則成為日後北交所的新增上市公司 。

下圖為香港、北京、上海及深圳四個於中國的交易所上市規則比較：

香港創業板的財務要求最為寬鬆，只要求現金流於上市的前兩年營業現金流合達3,000萬港元，而市值只需達1.5億港元。北京證券交易所的要求則更細分化，除了對盈利表現有要求，亦是中港四個交易所之中唯一對研發投入及增長率有要求。至於公司如果存在紅籌架構或表決權差異（同股不同權），則暫時只能於深圳創業板上市。如果公司為境內企業且不存在表決權差異安排，上海上市、深圳主機板上市及香港主機板上市要求十分相近，但在香港主機板新盈利要求於2022年1月1日生效後，將較上海上市及深圳主機板上市嚴格。

從北京證券交易所的成立背景看來，明顯為了銜接現時新三板的角色問題，新三板的公司數目超過7,000多間，但是自新三板於2016年公司數目達高峰超過10,000間後，自始不斷下滑。主要原因是新三板轉板成功率不高，有些企業衡量維持上市的成本及融資能力後，寧願節省成本自願摘牌。過往較多投資者於「新三板」中的「精選層」尋寶，現在北交所允許掛牌滿12個月的「創新層」公司上市，相信令投資者重新注意。

刁佬眼見國內的市場法規日益進步，而對中小企搭建新的交易所作為培育基地，眼見香港上市規則日漸收緊，對於香港的中小企發展甚少作出照顧，刁佬只好希望港交所在創業板改革中可以照顧到香港本地企業融資需要及上市需求。其實當年港交所成立創業板的確令本地的中小企業訂立的奮鬥目標，在達到主機板上市要求後，創業板公司更可申請轉到主機板，在這種循序漸進的安排之下，不少中小型企業均願意為上市作出嘗試，可惜好景不常，在太多殼股氾濫之下，創業板升上主機板之路斷裂。希望港交所從善如流，作出新的改革，否則可能在不久的將來香港的中小企業只能直接到北京交易所上市。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。