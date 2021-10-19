理財通｜滙豐擬在港增300至400名理財專員

多間銀行從今日起提供「跨境理財通」南北向業務，滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指出，對理財通業務有一定期望，預料開通初期「南向通」需求較「北向通」高；又表示該行將於亞洲增加1,000名理財專員，香港則增300至400名以應對龐大理財需求。

被問及預期客戶數目時，她認為目前預期時間尚早，惟在推出前已接獲不少客戶關於跨境理財通，相信有一定需求；又指出在理財通作為試點，開通初期產品及種類有限制，但相信運作成熟後，會作出更大開放。

她又指出上半年滙豐香港資產管理規模按年升25%，該行具基礎以吸引內地資金。

目前滙豐設有60間大灣區理財通中心，其中26間位於內地；有關中心能提供一站式服務，約5,000名前中台員工可支援跨境理財通。位於內地的理財通中心，能支援南各客戶遙距開戶。

至於北向客戶仍未能進行跨境開戶，伍楊玉如指出如客戶在內地擁有投資戶口，便可做到無縫對接，不過持有兩地戶口的客戶數目相對較少。