理財通｜廣深公布試點銀行名單　6大國有銀行當地分行皆榜上有名

人民銀行廣州分行、深圳中心支行官方網站分別公布了完成報備的「跨境理財通」首批試點銀行名單，兩地均有20家銀行進入名單。

人行廣州分行披露，工行（1398）﹑農行（1288）﹑中行（3988）﹑建行（0939）及交行（3328）業務類型均涵蓋南向通╱北向通，郵儲行（1658）只提供南向通服務。

另有7家股份制銀行報備「跨境理財通」試點，分別是招行（3968）、平安銀行、廣發行、浦發行、民行（1988）、興業銀行、信行（0998）等，均報備了南向通╱北向通業務，但報備主體不同。除平安銀行、廣發行以總行名義報備外，其餘股份行均以廣州分行名義報備。

其餘報備的7家銀行均為外資行的廣州分行，包括渣打銀行（中國）、東亞銀行（中國）、滙豐銀行（中國）、恒生銀行（中國）、澳門國際銀行、南洋商業銀行（中國）、星展銀行（中國）等的廣州分行。其中東亞銀行（中國）廣州分行、星展銀行（中國）廣州分行僅報備了南向通業務，其餘外資銀行廣州分行均報備了南向通╱北向通業務。

人行深圳支行公布20家試點銀行名單

人行深圳中支披露，深圳地區首批試點銀行名單共有20家，分別為工行及農行等6大國有銀行的深圳分行；股份制銀行中﹑招行、平安、廣發行、浦發行、民行、興業銀行、信行等7家股份行的深圳分行；其餘為外資銀行，包括東亞銀行（中國）、大新銀行（中國）、恒生銀行（中國）、滙豐銀行（中國）、南洋商業銀行（中國）、星展銀行（中國）、渣打銀行（中國）的深圳分行。其中，郵儲行、東亞、大新、星展只開展南向通業務，其餘銀行均開展南向通╱北向通業務。

澳門金管局﹕共7家銀行入試點

澳門金融管理局亦公布，有7間銀行向金管局完成了報備手續，有關銀行今日（19日）起可正式開辦相關業務。分別為中國銀行澳門分行、交通銀行澳門分行、建設銀行澳門分行、廣發銀行澳門分行、招商永隆銀行澳門分行、中國工商銀行（澳門）、澳門國際銀行。