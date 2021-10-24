香港福地魅力不減　地道鬼佬中西貫通　基金高層論科股變天｜知薇

清朗的秋夜，港島南岸某富麗堂皇的會所裏，正舉行一場慈善晚宴。主宴會廳高朋滿座，社會賢達、慈善人士等紛紛出席，周邊數個分會廳裏，也是四人一桌、座無虛席，大家珍惜受疫情影響而延期的盛會，更為了支持善舉，親身前來。

主辦機構主席的致辭誠意拳拳，該女士提及自己年初遭遇的突來重病，憂心慌亂之時，仍不忘初衷，更加把握時間，專注助人使命。最終，在無甚明顯病痛數月後，她的各指標竟神奇恢復正常而宣告痊癒。女士感恩，歸因於自己雖身處危難，仍守住單純信仰心念，不懈無私為人，終得上天眷顧重回健康。此經歷令女士更加堅定信念，視慈善助人為其終生使命。

眾人感動鼓掌，知薇與同枱的高大鬼佬有機會眼神對接。他眼角濕濕，在粉色燈光映照下忽閃忽閃，淺藍色眼珠竟透出幾分孩童的神采。

互相介紹完畢，且叫鬼佬M先生，他後生時漂洋過海來到亞洲至今已25年，許多國家地區都居住工作過。一開口才發現M先生的眼神沒有說謊，他雖然年紀夠做我父親，卻是個不折不扣的開心果和樂天派，好奇心爆棚且精力無窮。

「地道鬼佬」M先生最愛的北方食物竟是陜西的「肉夾饃」。（網上圖片）

我們從各自的家鄉，聊到疫情下的苦與樂，到該慈善組織的緣起和成就，到各自最愛的旅行目的地和食物，很是投契。

令我驚訝的是，M先生比同枱的華人，更了解中國文化和香港風土人情，他用起筷子似乎比刀叉還要純熟，盡管只會說一些中文單字，發音卻字正腔圓。M先生直言自己熱愛美食，透過食物了解各地獨特的歷史文化風情。他最愛的北方食物竟是陜西的「肉夾饃」，而最愛的南方食物則是客家名菜「三杯鴨」，地道得令我們同枱客人瞠目結舌，接不上話。我逗趣，說他該寫本書，講述自己從西方視角看中華美食，M先生則毫不客氣地說自己應該為了幫助中國人了解民族美食而寫這本書，笑到大家上氣不接下氣。

本以為，自己不過認識了一位欣賞熟悉中華文化、很會享受生活的鬼佬。出人意料，說起正職，才發現M先生竟是資產規模數百億美金大型基金的亞洲高層。他對數碼科技、健康科技、平台科技等行業，都有深入的理解和獨到的見解。

內地實施反壟斷下，阿里巴巴（9988）股價跌幅算是最多之一。（資料圖片）

說起金融和新經濟，我們無可避免的談及過去數月一系列科技和平台公司經歷的巨大變化。想聽基金大佬洞見，我挑起話題：「你覺得，這些政策和市場變化，是偶然或巧合嗎？」 M先生微笑道：「There is no accident. 疫情導致的封關和禁足，讓科技公司因禍得福，取得了急速增長，銷售額、估值或市值激升。突如其來的幸福，令到其中一部分創業家昏了頭腦，自信和自大瞬間爆棚，丟了基本的謹慎敬畏之心。導致這些人在言語、策略或行動上，多少有所失當，一失足成千古恨，淪為負面教材，害了自己、員工、公司和投資者。」

聽到此，知薇感慨和感恩，在這個多種文化交融的香港，有幸看到中西結合最美的模樣：可跳脫可深情，可風趣可知性，可直接可含蓄，守望相助，求同存異，多元共融——這也正是香港最大的魅力和價值所在。

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。