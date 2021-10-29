政企生態合作「大灣區創新訓練營」促多界協同發展

德勤中國於2021年10月28日舉辦媒體發佈會，宣佈將在2022年5月26日至30日在深圳舉辦首屆「大灣區創新訓練營」。項目計劃招募大灣區的100至150位年輕有為的「未來企業家」，聯合當地政府、大學、智庫、工會共同構建交流平台，為區內提出創新性的解決方案，構建生態體系。



隨著「十四五規劃」及2021年施政報告的倡議，大灣區內營商、人才及技術交流等話題被多次提及。 德勤中國宣佈將於下年舉辦首屆「大灣區創新訓練營」，並邀請香港澳門政商界代表參與研討會，討論如何攜手促進灣區交流。

德勤中國利用其自身在大灣區多地的人才及客戶網絡、專業咨詢服務等，倡議舉辦「大灣區創新訓練營」。 此舉獲得深圳市委大灣區辦、廣州市人民政府港澳事務辦、香港特區政府粵港澳大灣區發展辦公室等政府部門支持，及長江、匯豐等知名企業響應參與，預計每年在大灣區的11個城市輪流舉辦。 此項活動為非牟利活動，機構贊助等收入將全部用於活動營運。

在研討會環節中，香港及澳門兩地代表介紹當地政策支持及營商變化等。 當問及澳門企業要如何把握大灣區機遇時，澳門工商聯會會長何敬麟表示，澳門自回歸以來經濟苦快速發展，雖然旅遊業一路領先，但疫情下令他們正視問題，需要倡議多元發展。澳門企業應主動出擊，融入大灣區七千萬人市場，借力橫琴豐富的人才及土地資源，突破澳門經濟發展瓶頸，令澳門有重新起步機會。

香港工業總會總裁老少聰則倡議「大灣區精神」，表示對於德勤中國主辦的創新訓練營抱有很高期望。受到疫情、地緣政治摩擦等因素影響，本地企業外銷大幅減少，均在研究如何打造自身品牌，借勢擴大內銷，對於研發的投入亦大幅增加。希望能夠藉此平台，與灣區內其他企業交流，學習市場和政策。