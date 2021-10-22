曾國衞出席《香港01》大灣區研討會　與內地通關是港府最大目標

《香港01》今午（22日）舉辦「大灣區互聯共創研討會」，探討香港如何發揮優勢，與灣區各城市協作把握機遇，創辦人于品海透過視像致辭。



政制及內地事務局局長曾國衞在開幕儀式上，表示香港在前海發展中擔當重要角色，會繼續與中央商討加快落實《前海方案》中進一步開放服務貿易的措施。他之後接受《香港01》記者專訪，指不論在經濟或民生等各方面，現時與內地通關是港府最大目標，將盡一切努力與內地專家做好對接，希望創造最好條件通關。



曾國衞相信與內地的第二次對接會議很快舉行，議題包括健康碼等一系列防控措施，為通關作好準備。港府在聽取內地專家組意見後，會作出相應調整。



研討會講者還包括香港貿易發展局研究總監關家明、騰訊雲港澳業務總監蔡毅海、友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌、中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授。



曾國衞在研討會上致辭，指特首在《施政報告》中提出建設北部都會區，讓政府以更整全的態度考慮新界北部未來發展，成為香港境內促進港深融合發展和連繫大灣區最重要的地區，更好地抓緊《前海方案》帶來的機遇。

中央推稅務優惠等拓港企發展空間

曾國衞指大灣區是內地經濟活力最強及最開放的地區之一，人口逾8,600萬、地區生產總值達17,000億美元，潛力龐大。香港十分重視大灣區建設，一直與中央部委、廣東省和澳門政府保持緊密聯繫。特首除了參與由副總理韓正主持的粵港澳大灣區建設領導小組，也在政府內部領導高層次的督導委員會，帶領所有司局長，全面統籌參與大灣區建設的工作，包括擬訂策略目標、政策措施和工作計劃。

曾指中央的領導小組前年召開兩次全體會議後，分別推出的24項政策措施，絕大部分已經落實，包括183天稅務判定標準的操作辦法、境外高端和緊絀人才的稅務優惠，以及「跨境理財通」等，為香港企業和專業服務業在大灣區開創了更廣闊的發展空間。

曾國衞在開幕致辭時表示，香港在前海發展中擔當重要角色。（梁鵬威攝）

「十四五」賦港八大中心定位

曾國衞指，國家在《十四五規劃綱要》中特別賦予香港「四個傳統中心加四個新興中心」的定位：除國際金融、航運、貿易，以及亞太區國際法律及解決爭議服務四大傳統中心外。首次加入四個新興領域，分別是支持香港提升國際航空樞紐地位、建設國際創新科技中心、建設區域知識產權貿易中心及發展中外文化藝術交流中心。港府對「十四五」規劃為香港帶來的機遇深感鼓舞。

曾國衞在開幕致辭時表示，香港在前海發展中擔當重要角色。（梁鵬威攝）

逾萬港企落戶前海 研藉CEPA加快開放貿易

中央上月公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海大幅擴展七倍至逾120平方公里。曾國衞說前海發展，香港一直擔當重要角色，在中央支持下，港深通過稅務優惠、落地扶持資金、專業服務開放等措施，為港企落戶前海合作區鋪橋搭路，已成功匯聚多達11,500家香港企業，涵蓋多個專業服務範疇。

曾指《前海方案》提出一系列政策舉措，包括推進現代服務業創新發展、深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水準等，將有助更多香港專業服務落戶前海。港府會繼續與中央相關部委商討，包括如何透過CEPA加快落實方案中進一步開放服務貿易的措施。

曾國衞表示，政府將繼續在「一國兩制」的基礎上，善用香港高度法治化、市場化和國際化的優勢，成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，更好地融入國家發展大局。同時加強與其他大灣區城市在不同領域的合作，以及推出措施便利港人港企到大灣區內地城市發展。