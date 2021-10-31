富途事件屬依法行事　影響內地金融業與否視乎中央取態 ｜鄭昆侖

除了滙豐（0005）、中國平安（2318）、港交所（0388）等金融股發佈第3季業績之外，上週其中一個比較上多人留意的新聞應該是富途事件。中國的金融監管當局首次將富途的一些內地開戶做法視為非法金融活動。

富途事件只是國內依法行事

人民銀行金融穩定局在10月27日指出富途以及老虎證券等網上券商涉及在內地經營無牌金融服務。換句說話，中國投資者一直透過富途的途徑買賣海外股票，從中央政府的角度去看，這種做法有可能是協助中國投資者以非法的途徑買賣海外股票，其中包括美股。

據市場估計，富途其中有大約35%的收費客戶來中國。換句話說，即使富途將來仍然可以在香港以及海外地區繼續提供現有服務，但是生意規模有可能不及之前。又或者，富途可以仍以「非主流」的方式繼續提供跨境活動。然而，這樣的做法亦有可能增加業務風險。

據了解，現時中國投資者投資境外資產，主要的合法方式包括QDII、深港通、滬港通等等。是次的富途事件，一方面可以說是內地當局正在修補資金流動的漏洞。另一方面，我們又可以說這是國內當局依法行事而已。

富途事件料對其他區內的金融企業影響未必太大。（資料圖片）

區內金融企業前景

至於富途（美股：FUTU）的股價表現，近期當然是不太好的。上周五（29日）最新股價為53.52美元，遠低於今年6月30日高位水平（當日收盤價為179.09美元）。

某程度上，愈高調的內地民營企業，今年的發展似乎不太有利。阿里（9988）、騰訊（0700）的狀況便是活生生的例子。事實上，今年富途在香港所投放的廣告數目也很多，亦很能吸引眼球。只不過，在新時代的環境之下這種做法是否聰明，這個則見仁見智。

有人可能會在想，富途事件應該對其他區內的金融企業影響未必太大。對於一直在遵守規則的本地以及內地金融機構而言，是次事件應於沒有太大的直接影響。只不過，如果中國中央政府的政策大方向是收緊資金政策的話，那麼這對於以區內離岸金融中心為定位的香港而言，長遠計究竟是好事還是壞事，這個還是留給讀者們自行判斷吧。

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