震雄放榜前股價率先起動　創近3年新高　曾獲David Webb增持至6%

港股已死之說成市場人士熱話。港股是否已死，仍有觀察，可是工業股近期成為投資者追捧對象，一眾工業股股價明顯優於大市。其中老牌工業股﹑上市已30年的震雄集團（0057），今早突然抽高逾10%，半日收報3.44元，創自2018年11月29日以來高位。

震雄將於下周三（24日）公布截至今年9月底止中期業績，為何突然獲投資者垂青？不如先略加閱覽股東結構﹑過往業績表現等公開資料，看看是否有啟示。



震雄由工業家﹑有注塑機大王之稱的蔣震於1958年創立，迄今已達63年。公司主要從事研發及產銷各式注塑機，客戶得以生產不同類型及級別的塑膠產品，其中SPARK「星火」系列全電動注塑機，更可用於生產醫療器材配件及其他複雜零件。

據公司在6月下旬，已公布截至今年3月底止財政年度的全年業績顯示，期內多賺117%至2.03億元，並派發11.5仙末期息，連中期息4.5仙，全年派息16仙，按年增加78%。

當時公司指出會致力於開發專用化的產品線，以適應特殊客戶群，當中包括「TP ii」第二代大型二板機，可更適用於物流及環保行業，以及「SPEED-PACK II」第二代高速包裝專用機，適合防疫期間需求增加的薄壁外賣快餐盒等包裝製品生產。

可是多項原材料如銅﹑鐵﹑鋼等價格在今年內不斷攀升，加上供應鏈陷入樽頸等，均為製造業面對的問題。震雄於業績公告內指出，各種主要金屬材料價格顯著上揚，供應亦處於斷斷續續狀況，對公司產能構成壓力。雖然在該財年下半年（即去年10月至今年3月底）供應鏈漸回復正常水平，可是新機型訂單增長迅速，因此供應鏈在該年度大部份時間仍處於緊張。

震雄主席蔣麗苑於2019年舉行股東會後重申，沒有私有化計劃。﹙區嘉俊攝﹚

下周三將公布中期業績

那麼公司如何展望未來業務發展？公司指出國際間疫苗接種率提高令疫情受控，或減少全球客戶對內地產品的依賴，預料新一個財政年度的市場環境是充滿挑戰及契機，又指出會繼續致力改善效益及供應鏈配套，以產品的良好口碑搶佔更大市場份額，期望業務可保持增長。公司又指出在科研方面，致力的方向包括新物料應用﹑智能機械控制技術，及特殊製品行業專用機器。

震雄上財政年度業績是在今年6月24日公布，距離至今近5個月時間。當時許下的目標有多大程度成功實現？以及如何應對成本上升等情況？或許在下周三的現財年中期業績內有一定答案。

「股壇長毛」的資深投資者David Webb為震雄支持者，擁有6%股權。（資料圖片）

David Webb為第三大股東

早年曾傳出私有化的震雄，其股東架構相當清晰。據權益披露顯示，蔣震第六位女兒﹑現任主席蔣麗苑持有64.52%或4.06億股。不過當中3.99億股由「蔣震工業慈菩基金」持有，蔣麗苑只是基金其中一名受益人。

其他股東方面，基金施羅德持有5,001.2萬股或7.93%，有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb在今年5月27日，以每股2.69元增持10萬股後，持股比例為6%。上述3者合共持有震雄78.45%，即其他股東持有21.55%股份。

去年度業績表現可人，以及股權結構相對簡單，對投資者而言皆屬正面。另一方面大股東家族在2年多年前發生了爭拗後，近年再無發生類似情況。

立法會前議員蔣麗芸是蔣氏第二代在港成員中輩份最高。當年曾透過助理指，「父親不同意集團私有化」，指出其父乃是基金委任人及負責人，任何改變必須得其同意，否則蔣震必定追究。（蔣麗芸fb）

家族兩年前曾爆爭權風波

翻查資料，集團於2019年一度爆出爭權風波，當時集團創辧人蔣震被指辭任震雄控股公司「震雄投資」主席一職，而兒子蔣志堅亦因「震雄投資」投反對票，被踢出集團董事會，蔣震太太馬榮華向媒體稱，對此事感痛心。

與此同時，也有消息指對上一年才接任震雄主席的蔣麗苑欲只做一、兩年主席就交棒給蔣志堅。惟此說法遭老臣子反駁，明言是「絶對不合理，不可思議」。蔣麗苑亦發聲明指，繼續與一班跟了父親逾20年的管理團隊努力工作，守護其意願﹑承傳其使命。

蔣志堅後來入稟高等法院控告蔣麗苑等，掀起姊弟爭權風波。蔣震二女、立法會議員蔣麗芸也有就事件回應，稱由於已開展司法程序，不宜評論太多，但指集團是上市公司，任何事必須透明、合法，集團收益是做慈善，任何行為不能凌駕於公眾利益之上。

目前，蔣麗苑仍為震雄主席兼集團總裁，而蔣志堅則未有重返董事會。